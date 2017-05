Im Bericht des Verbands werden zehn politische Änderungen gefordert, um neue Geschäftsmodelle für Photovoltaik-Anlagen zu ermöglichen. Im Vordergrund steht für Solarpower Europe dabei, die Finanzierungen für den Solarsektor zu erleichtern, aber auch rückwirkende Belastungen für Photovoltaik-Anlagenbetreiber zu vermeiden.Solarpower Europe hat zehn wichtige politische Änderungen gefordert, um neue Geschäftsmodelle für Photovoltaik-Anlagen in Europa zu ermöglichen. Im Mittelpunkt des am Dienstag in Brüssel veröffentlichten Berichts "Designing EU Policy to encourage new solar business models" stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...