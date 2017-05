HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zeal Network von 36 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Lotto-Anbieter mache erste positive und vielversprechende Schritte in Richtung Internationalisierung, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der mäßigen Erfolge in der Vergangenheit habe er aber noch keine Beiträge der neuen Geschäfte in seinen Schätzungen berücksichtigt, Darüber hinaus drohten Zeal steuerliche Belastungen in Deutschland und ein verschärfter Wettbewerb./ajx/edh

ISIN GB00BHD66J44

AXC0180 2017-05-02/16:05