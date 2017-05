Weitere Rückrufaktion VW ruft weitere Erdgas-Autos zurück Volkswagen ruft vorsorglich weitere Erdgas-Autos in die Werkstätten. mehr... Bis 2025 solle die Gas-Fahrzeugflotte hierzulande auf rund eine Million Fahrzeuge verzehnfacht werden, teilte Europas größter Autobauer am Dienstag in Wolfsburg mit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...