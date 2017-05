Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den Geschäftszahlen von Apple hielten sich viele Anleger mit Käufen im größeren Umfang zurück. Die Notenbank tritt am Dienstag zu ihrem zweitägigen Treffen zusammen.

