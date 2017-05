Leipzig (ots) - Mit einem eigenen Studio wurde heute LEAVR im Rahmen der Medientage Mitteldeutschland in Leipzig eröffnet - die neue Plattform für Virtual Reality in Verantwortung der DREFA Media Holding GmbH. LEAVR geht mit verschiedenen Anwendungen und Formaten im Bereich 360°, Virtual und Mixed Reality an den Start und fokussiert sich inhaltlich auf Entertainment, Edutainment und Business Apps. Neben der Entwicklung von Formaten, Services und Anwendungen soll die Plattform als Netzwerk etabliert werden, um Wissenstransfer und Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure der Branche zu befördern.



Dr. Heinz Spremberg, Geschäftsführer der DREFA Media Holding GmbH: "Unsere Mediengruppe besteht seit ihrer Gründung aus Spezialisten der Medienproduktion. LEAVR ist ein strategischer Schritt in die mediale Zukunft und bietet uns die Chance, die Entwicklung neuer Medienkonzepte entscheidend mitzuprägen. Dafür setzen wir auf das ganze Knowhow der DREFA Mediengruppe - sind aber auch immer auf der Suche nach Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft."



So steht der Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung im Fokus der LEAVR-Macher. Ihr Ziel: innovativen Anwendungen und Services im VR-Umfeld eine Plattform bieten. Einige der laufenden Projekte entstehen bereits in Zusammenarbeit mit kleinen Entwicklerstudios und Kooperationspartnern wie z.B. der Vitruvius Hochschule Leipzig oder der Fachhochschule Erfurt, aber auch Unternehmen wie ALIVE Film, LeFX, Virtence, VR Bits oder Schenker Technologies/XMG zählen zu den Partnern.



Anastasia Ziegler, Leiterin der DREFABRIK: "Virtual Reality rückt immer stärker in das Blickfeld der Industrie - und in unseren Alltag. Wir verstehen LEAVR als Manufaktur für neue Perspektiven, wo wir immersive Erzählformen entwickeln, neuartige VR-Projektideen auf den Weg bringen und innovative Medieninhalte produzieren, die dem Nutzer oder TV-Zuschauer intensive VR-Erlebnisse ihrer Lieblingsformate ermöglichen. Wir haben beispielsweise Prototypen entwickelt, bei denen haptische Feedbacks integriert werden. Kurz: die vierte Dimension der Medienrezeption."



Das LEAVR-Studio, das die DREFABRIK zusammen mit der Media City Atelier betreibt, öffnet erstmals im Rahmen der Medientage Mitteldeutschland seine Türen. Veranstaltungsteilnehmer mit gültigem Ticket sind herzlich eingeladen im LEAVR-Studio eigene VR-Erfahrungen zu sammeln.



Über die DREFA Media Holding GmbH: Die DREFA Media Holding GmbH steht als 100-prozentige Tochter des MDR an der Spitze von 13 Medienunternehmen mit fast 600 Mitarbeitern, in deren Umfeld zusätzlich eine etwa gleich hohe Anzahl freier Mitarbeiter tätig ist. Die DREFA Media Holding GmbH ist die Führungs- und Finanzholding mit zentralem Servicebereich für die Unternehmen der DREFA Mediengruppe. Sie repräsentiert die Gruppenunternehmen als Ganzes nach außen und fungiert als Ansprechpartner für Großkunden, die geschäftsfeldübergreifende Projekte realisieren möchten. Mehr unter www.drefa.de



Über die DREFABRIK: Die DREFABRIK ist Ideen-Fabrik, Content-Entwickler und New Business-Katalysator der DREFA Media Holding GmbH. Sie entwickelt Konzepte und Anwendungen für TV, Web und Mixed Reality. Mehr unter drefabrik.info



