Zum ersten Mal seit zwei Jahren treffen sich Russlands Präsident Putin und Bundeskanzlerin Merkel auf russischem Boden. Trotz des angespannten deutsch-russischen Verhältnisses kommen versöhnliche Töne von Putin.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel zum Friedensprozess für die Ostukraine bekannt. "Das Normandie-Format (mit Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine) muss auch über die Präsidentenwahl in Frankreich hinaus seine Arbeit fortsetzen", sagte Putin am Dienstag in Schwarzmeerkurort Sotschi. Der Ukrainekonflikt belastet das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau.

Putin sprach sich zudem für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland aus. "Trotz der bekannten politischen Schwierigkeiten ist Deutschland ein führender internationaler Partner", sagte Putin.

Merkel hält trotz minimaler Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...