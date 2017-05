Die US-Börsen kommen am Dienstag nicht so recht weg vom Fleck. Wenigstens an der Nasdaq reicht es für den Rekord. Vor dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch lehnt sich niemand aus dem Fenster. Apples Zahlen kommen am Abend.

Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Gewinnen durch den frühen Handel gegangen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den Geschäftszahlen von Apple hielten sich viele Anleger mit Käufen im größeren Umfang zurück. Die Notenbank tritt am Dienstag zu ihrem zweitägigen Treffen zusammen. Es wird zwar nicht damit gerechnet, dass sie den Leitzins für die USA anhebt. Händler erhoffen sich jedoch Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs aus der Pressemitteilung, die am Mittwoch nach der Sitzung veröffentlicht wird.

"Wird die Fed anerkennen, dass das Wachstum an Fahrt verloren hat, und damit die Erwartungen an eine Zinserhöhung dämpfen? Die Fed-Erklärung sollte diese Fragen beantworten, und auf dieser Basis werden die Händler tätig werden", sagte Hussein Sayed, ...

