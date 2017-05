AMD hat mit den Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen der Börse deutlich verfehlt. Die Erlöse erhöhten sich verglichen mit dem Vorjahr um 18 Prozent auf 984 Millionen Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich auf 73 Millionen Dollar von 109 Millionen Euro. Nach wie vor kämpft AMD mit der starken Konkurrenz durch die Rivalen Intel und NVIDIA. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Aktie. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.