Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US86764L1089 Energy Transfer Partners L.P. 02.05.2017 US29278N1037 Energy Transfer Partners L.P. 03.05.2017 Tausch 1:1

CA9607552051 Westminster Resources Ltd. 02.05.2017 CA9607553042 Westminster Resources Ltd. 03.05.2017 Tausch 10:1

CA00289Q1046 Volt Energy Corp. 02.05.2017 CA92870M1059 Volt Energy Corp. 03.05.2017 Tausch 1:1

US0977931031 Bonanza Creek Energy Inc. 02.05.2017 US0977934001 Bonanza Creek Energy Inc. 03.05.2017 Tausch 0,0089:1

CA0025552096 Abacus Mining & Exploration Corp. 02.05.2017 CA0025555065 Abacus Mining & Exploration Corp. 03.05.2017 Tausch 6:1

US03674U2015 Anthera Pharmaceuticals Inc. 02.05.2017 US03674U3005 Anthera Pharmaceuticals Inc. 03.05.2017 Tausch 8:1