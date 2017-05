Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern Osram rechnet nach einem starken zweiten Quartal 2016/17 mit mehr Wachstum und höherem Gewinn als bisher. In Erwartung einer weiter positiven Geschäftsentwicklung für die zweite Jahreshälfte hob das Unternehmen seine Prognosen an. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7 bis 9 Prozent (bisher: 5 bis 7 Prozent) wachsen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,5 bis 17,5 Prozent (bisher: mindestens 16 Prozent) erreicht werden. Das Ergebnis je Aktie wird zwischen 2,70 und 2,90 Euro (bisher: 2,35 bis 2,65 Euro) erwartet.

Für das abgelaufene Quartal wies Osram für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro aus. Das entspricht auf vergleichbarer Basis einem Plus von 9,7 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 17,4 Prozent und damit unter der des Vorquartals. Unter dem Strich blieben nach den vorläufigen Zahlen 0,81 Euro Gewinn je Aktie.

Detaillierte Quartalszahlen wird Osram am Mittwoch vorlegen. Die Osram-Aktie legte deutlich zu.

May 02, 2017

