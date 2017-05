Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleiheankäufe im April in etwa wie geplant verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Anleihebestand um 62,638 Milliarden Euro zu. Die EZB hatte beschlossen, ihr monatliches Ankaufvolumen auf rund 60 Milliarden Euro zu verringern. Im März waren noch Papiere für 80,286 Milliarden Euro gekauft worden.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen erhöhte sich dabei um 54,311 (Februar: 68,814) Milliarden Euro und jener an Unternehmensanleihen um 6,807 (8,314) Milliarden Euro. Die Bestände an Covered Bonds wuchsen um 1,928 (2,434) Milliarden Euro, während die an Kreditverbriefungen (ABS) um 0,408 Milliarden Euro sanken. Im März waren sie um 0,724 Milliarden gestiegen.

Die EZB hatte eine Verringerung der Anleihekäufe beschlossen, um damit dem verringerten Deflationsrisiko Rechnung zu tragen.

Die Restlaufzeit der von der Bundesbank im Rahmen des Ankaufprogramms erworbenen Anleihen sank auf 7,47 (7,65) Jahre.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.