NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus zeigt sich die Wall Street kurz nach der Eröffnung am Dienstag. Zunächst sind Impulse aber eher Mangelware. Ein Fingerzeig für die weitere Entwicklung könnten die nach Handelsende anstehenden Quartalszahlen von Apple sein, welche die Aktie im Vorfeld erneut auf ein Allzeithoch schieben. In der Folge steigt auch der Nasdaq-Composite, wie bereits am Vortag, auf einen neuen Rekordstand. Darüber hinaus sind die Blicke der Investoren auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch sowie die Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten am Sonntag gerichtet. Hier wird fest mit einem Sieg des Liberalen Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gerechnet.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 20.957 Punkte. Für S&P-500 und Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um jeweils 0,2 Prozent aufwärts. Wichtige US-Daten stehen nicht auf der Agenda. Impulse kommen dagegen weiter von der Unternehmensseite. So hat der Pharmakonzern Merck & Co im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Für die Aktie geht es 0,9 Prozent nach oben.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat im ersten Quartal trotz geringerer Erlöse mehr verdient als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Auslaufen des Patentschutzes wichtiger Medikamente kostete Pfizer erneut Umsätze. Am Ausblick für 2017 hält das Unternehmen fest. Die Aktie reduziert sich um 1,5 Prozent.

Die Apple-Aktie legt um 0,7 Prozent zu. Die Aktie des Technologiekonzerns ist in nur sechs Monaten zwar um 30 Prozent gestiegen, doch die Investoren bleiben für die Quartalszahlen und das für dieses Jahr erwartete neue iPhone zuversichtlich und hoffen, dass die jüngste Rally gerechtfertigt ist. "Dann könnte sich Apple auch zu den Perspektiven des iPhones äußern und zu neuen Produkten", ergänzt ein Händler.

Überangebot bremst weiter die Ölpreise ein

Am Ölmarkt zeigen sich die Notierungen wenig verändert. Eine zwischenzeitliche leichte Erholung kann sich nicht durchsetzen. Am Vortag waren die Preise auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gefallen. Die bestehenden Sorgen bezüglich eines Überangebots belasteten weiter, heißt es. Untermauert wird dies durch die jüngsten Daten von Baker Hughes, wonach auch in der Vorwoche die Zahl der aktiven US-Bohranlagen gestiegen ist. Zudem hat Libyen zuletzt die Produktion auf das höchste Niveau seit 2014 gesteigert. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 49,06 Dollar, die europäische Referenzsorte Brent zeigt sich unverändert bei 51,54 Dollar.

Bei den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen gibt es ebenfalls nur wenig Bewegung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legt um 1 Basispunkt auf 2,33 Prozent zu. Der Goldpreis gibt leicht um 0,1 Prozent auf 1.254 Dollar nach.

Am Devisenmarkt sind die Blicke auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Diese dürfte ihre Geldpolitik unverändert lassen. Beobachter sehen keine Gründe dafür, warum die Fed ihre Zinsen nach der erst Mitte März erfolgten Zinserhöhung kurze Zeit später erneut anheben sollte. Dennoch werden Investoren und Analysten versuchen, sich anhand des Statements ein Bild von der Entschlossenheit der Fed zu machen, ihre Zinsen in diesem Jahr noch zwei Mal anzuheben. Der Euro tendiert über der Marke von 1,09 Dollar seitwärts.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.957,07 0,21 43,61 6,04 S&P-500 2.392,54 0,18 4,21 6,87 Nasdaq-Comp. 6.101,91 0,17 10,31 13,35 Nasdaq-100 5.639,41 0,17 9,78 15,95 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,27 -0,4 1,28 7,2 5 Jahre 1,85 0,5 1,84 -7,9 7 Jahre 2,13 0,7 2,13 -11,3 10 Jahre 2,33 0,7 2,32 -11,8 30 Jahre 3,01 0,9 3,00 -5,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8,03 Uhr Fr, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0909 +159,79% 0,4199 1,0896 +3,7% EUR/JPY 122,35 +10060,87% 1,20 121,38 -0,5% EUR/CHF 1,0837 +120,77% 0,4909 1,0834 +1,2% EUR/GBP 0,8445 +84,33% 0,4582 1,1876 -0,9% USD/JPY 112,17 +14654,69% 0,76 111,39 -4,0% GBP/USD 1,2915 -5475,18% -0,0240 1,2944 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,06 49,16 -0,2% -0,10 -13,6% Brent/ICE 51,54 51,52 +0,0% 0,02 -12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,13 1.255,39 -0,1% -1,26 +8,9% Silber (Spot) 16,87 16,87 -0,0% -0,00 +5,9% Platin (Spot) 926,25 930,00 -0,4% -3,75 +2,5% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,2% -0,03 +4,3% ===

