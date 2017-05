Wer einen Goldring kauft, möchte damit nicht Terror oder Bürgerkrieg finanzieren. Doch wer garantiert die Herkunft des Edelmetalls? Die EU hat eine Verordnung beschlossen, die Industrie hat eigene Standards. Reicht das?

Gold glänzt als Schmuck, Wertanlage oder technischer Rohstoff. Ob Blut an ihm klebt, es Kriege finanziert oder unter unverantwortlichen Sozial- und Umweltbedingungen gewonnen wurde, sieht man Gold nicht an. Rund 300 Tonnen pro Jahr kommen aus Kleinstproduktionen, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Fachvereinigung Edelmetalle in Pforzheim, Dietmar Becker. "Die kleinen Minen sind stärker konfliktanfällig", weiß der Manager aus dem Vorstand der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt Agosi.

Der Weltmarkt für Gold umfasste im vergangenen Jahr mehr als 4500 Tonnen, davon knapp 1300 Tonnen aus Recycling. Die großen Goldminenunternehmen seien durch Druck von Kunden, Politik und Öffentlichkeit gezwungen, ihre Arbeitsweise offenzulegen, sagt Becker. "Wir wollen sicherstellen, dass unsichere Quellen unser Geschäftssystem nicht infiltrieren." Er bekomme aber laufend Angebote von dubiosen Goldhändlern.

Becker nennt das afrikanische Land Ghana als Beispiel. Dort seien mit chinesischer Hilfe Straßen gebaut worden. Viele chinesische Arbeiter seien dort geblieben und versuchten sich jetzt als Goldschürfer. "Die Gefahr geht von örtlichen Aufkäufern und Exporteuren aus." Korruption sei an der Tagesordnung.

