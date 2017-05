Bonn (ots) - Bitte beachten Sie die Aktualisierung der Sendezeit zum TV-Duell: Mittwoch, 3. Mai 2017, 12.45 Uhr. Es folgt die aktualisierte Pressemitteilung.



Sie gilt als "kleine Bundestagswahl", von einem "Stimmungsbild für Deutschland" ist die Rede: Am 14. Mai wählt Nordrhein-Westfalen ein neues Landesparlament. phoenix setzt ab Mittwoch, 3. Mai 2017, einen NRW-Schwerpunkt - u.a. mit den Spitzenkandidaten im Interview und einer großen Wahlsendung und Wahlnachlese.



Ab Mittwoch, 3. Mai 2017, unterzieht sich jeden Morgen ein anderer Spitzenkandidat dem phoenix Wahl-Check. Armin Laschet, Christian Lindner, Sylvia Löhrmann, Özlem Demirel, Marcus Pretzell und Michele Marsching stellen sich den Fragen des Moderators; das morgendliche Tagesgespräch ab 9.00 Uhr läuft eine Woche unter dem Titel "NRW wählt". Den Anfang macht Özlem Demirel von den Linken.



Ab 12.45 Uhr ist am Mittwoch noch einmal das TV-Duell "Ihre Wahl 2017 - Das Duell" - Hannelore Kraft gegen Armin Laschet aus dem WDR-Fernsehen in voller Länge zu sehen.



Die phoenix-Reporter nehmen ab Montag vor der Wahl "NRW-Brennpunkte" in den Fokus: Unter dem Titel "Wie tickt NRW" sind Sara Bildau, Stefan Martens, Jan-Christoph Nüse und Marlon Herrmann im ganzen Bundesland unterwegs. Die Reporter melden sich in "vor Ort" um 9.00, 12.00 und 14.00 Uhr.



Den Wahlabend begleitet phoenix mit einer umfangreichen Sendung ab 17 Uhr. Moderator ist Michael Hirz. Bei ihm zu Gast im Studio sind Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler an der Universität Bremen, und Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke. Im Düsseldorfer Landtag fängt Reporter Alfred Schier die Stimmung ein.



Um 18 Uhr zeigt phoenix die Prognose der ARD mit Jörg Schönenborn. In der phoenix-Wahlrunde diskutiert Moderatorin Michaela Kolster mit Journalisten den Ausgang der Wahl. Die Sendung um 22.30 Uhr fasst die Ereignisse noch einmal zusammen. Am Montagmorgen dreht sich ab 9.00 Uhr alles um die Wahlnachlese.



