Von Christian Grimm

BERLIN/SOTSCHI (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin halten trotz des stockenden Friedensprozesses in der Ost-Ukraine am Minsker Abkommen fest. Beide Politiker machten beim Besuch Merkels in Sotschi am Schwarzen Meer deutlich, dass sie von einem neuen Abkommen nichts halten. "Wir können nichts alternativ erfinden zu Normandie-Format und Minsker Abkommen", erklärte Putin bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Ohne Minsk wäre die Lage noch schlimmer.

In der Ost-Ukraine wird trotz der klaren Bestimmungen aus dem Abkommen weiter gekämpft. Regierungstruppen und pro-russische Rebellen beschießen sich, der Waffenstillstand ist brüchig. Eigentlich sollte das Kriegsgerät von der Front abgezogen werden, was beide Seiten aber bisher unterlassen haben. Beobachter in der Ukraine sprechen davon, dass der Vertrag de facto tot sei. Auch Merkel zeigte sich unzufrieden. "Leider machen wir hier wenig Fortschritt", beklagte die Kanzlerin. Sie monierte, dass die Separatisten durch die Ausgabe neuer Pässe und die Ausgabe des Rubels als Währung im Donbass die Trennung von Kiew vertieften.

Unmittelbar an den Friedensprozess gekoppelt, sind die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Schon im Vorfeld des Treffens war wegen des Stillstands im Friedensprozess die russische Seite davon ausgegangen, dass es so schnell keine Erleichterungen geben wird. "Wir gehen nicht von einer Aufhebung der Sanktionen aus", hatte Finanzminister Anton Siluanow erklärt.

Merkel betonte, dass es ihr Ziel bleibe, an einen Punkt zu gelangen, an dem die Strafmaßnahmen nicht mehr gebraucht würden. Die EU-Sanktionen zielen auf den russischen Finanzsektor, die Petrochemie sowie die Rüstungsbranche.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 10:07 ET (14:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.