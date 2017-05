Urdorf (ots) - Vom Monasix und Vivasix im Jahr 1927 bis zum Neuen

Scenic und Grand Scenic anfangs 2017: Renault blickt im April auf 90

Jahre französische Automobilgeschichte und -kultur in der Schweiz

zurück, und nimmt die Zukunft der Mobilität aktiv in die Hand. Den

Beweis dafür liefert Renault mit der jüngsten Modellpalette Europas

und mit der komplett überarbeiteten Modellfamilie von Dacia. Hinzu

kommt die Renaissance der Marke Alpine: Die neue A110 wird noch vor

Ende Jahr in der Schweiz eintreffen. Für die professionelle Betreuung

der Kunden kann Renault im 91. Jahr der Präsenz auf Schweizer Boden

auf ein flächendeckendes Netz an Partnern, auf zahlreiche Renault

PRO+ Standorte und auf über hundert Mitarbeitende zählen, welche von

Importeurseite aus den Handel unterstützen.



30. April 1927: Renault legt mit der Aktiengesellschaft S.A.V.A.R.

(Société Anonyme pour la Vente des Automobiles Renault) in Genf den

Grundstein für Import und Vertrieb der Marke Renault in der Schweiz.

Neunzig Jahre später blickt Renault Suisse SA auf eine Geschichte

zurück, während der sich das Unternehmen zu einem der wichtigen

Importeure in der Schweiz entwickelte. Dabei geht das Engagement von

Renault in Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur weit über den

Verkauf von Automobilen hinaus.



Olivier Wittmann, Generaldirekor von Renault Suisse SA: «In 90

Jahren sind mit Renault - und in den letzten elf Jahren auch mit

Dacia - eine Kultur und Werte gewachsen, sind Beziehungen mit

Partnern und Kunden entstanden, die für uns ein unschätzbares Kapital

darstellen. Unsere Voraussetzungen, um darauf weiter aufzubauen,

sind perfekt. Mit Renault bieten wir heute die jüngste Modellpalette

Europas an, die wir in diesem Jahr mit der Einführung des Neuen

Koleos, des Neuen Captur und des Pick-up Alaskan weiter anreichern.

Bei Dacia blicken wir auf ein absolutes Rekordjahr zurück.Trotzdem

haben wir die Modelle rundum erneuert und peilen die nächste

Höchstmarke an. Die auf 400 km* ausgebaute Reichweite des 100%

elektrisch angetriebenen ZOE steht stellvertretend für unseren

Anspruch, die Zukunft der Mobilität aktiv zu gestalten. Und mit der

Renaissance der Marke Alpine zeigen wir, wie man 'Leidenschaft pur'

hinter dem Lenkrad im 21. Jahrhundert erleben kann.»



EIN PAAR ZAHLEN...



Neun Jahrzehnte Renault in der Schweiz stehen für weit mehr als

fünfhundert neu ins Land eingeführte Modelle und für mehr als eine

Million verkaufte Neufahrzeuge (1'040'382 Personenwagen und leichte

Nutzfahrzeuge der Marken Renault und Dacia von 1927 bis 2016). In

neunzig Jahren baute Renault das Händlernetz auf heute 205 Renault

Partner und 55 Dacia Partner aus. Aktuell sind in der Schweiz 210'551

Fahrzeuge der Marke Renault und 39'625 Dacia immatrikuliert (Stand

30.9.2016).



... UND DATEN



Mit dem markanten Aufschwung des Automobils in der 1950er-Jahren

baute Renault die Präsenz in der Schweiz entsprechend aus. Den

grösseren Platzbedarf und die zunehmende Beliebtheit der

französischen Marke im deutschsprachigen Raum bewegte die S.A.V.A.R.

zu einem Wechsel des Standortes. Am 10. Dezember 1959 weihte das

Unternehmen das neue, 40'000 m2 grosse Renault-Zentrum in Regensdorf

(ZH) ein. Im Oktober 1962 folgte die Änderung des Firmennamens auf

Renault Suisse SA. Auf den weiteren Anstieg der Verkäufe antwortete

Renault Suisse SA 1974 mit der Eröffnung des Auslieferungszentrums in

Oensingen (SO). Im Rahmen der neuen Allianz Renault-Nissan zog das

Importunternehmen nach Urdorf (ZH), womit Renault und Nissan den

Schweizer Markt seit 2002 vom gleichen Standort aus betreuen. Mit der

Einführung der Marke Dacia nahm 2005 in der Schweiz eine

Erfolgsgeschichte sondergleichen ihren Anfang.



*nach NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus, 300 km im Alltagsverke



RENAULT, DACIA UND ALPINE IN DER SCHWEIZ



Neunzig Jahre Renault in der Schweiz sind auch Teil der

französischen Kultur und der Lebensfreude, genauso wie die Ikonen im

Automobilbau, mit denen Renault immer wieder Standards setzte.



Auf die ersten Jahre mit dem Monasix und dem Vivasix folgte 1929

mit dem Monaquatre ein Fahrzeug, das schon damals als das «Auto für

die Schweiz» angepriesen wurde. In den 50er und 60er-Jahren des

letzten Jahrhaunderts folgten Modele wie der Renault 4CV (Heck), die

Fregate und die Dauphine, dann der Renault 4, der Renault 8 (auch als

Gordini) und der Renault 16, um nur einige der Modelle zu nennen, die

mehr und mehr auf den Schweizer Strassen anzutreffen waren.



In den 70er-Jahren folgte mit dem Renault 5 ein Bestseller, der -

wie kaum ein anderes Fahrzeug - die gesamte Bandbreite vom

Basismodell bis zum extremen Sportfahrzeug (R5 Turbo) abdeckte.



Der Renault Espace leitete 1984 auch in der Schweiz die neue

automobile Aera der Grossvolumen-Fahrzeuge ein - ein Segment, das in

den folgenden Jahrzehnten das Strassenbild in ganz Europa veränderte.

Darauf folgten die nächsten Erfolgsmodelle: der Twingo, der Clio als

Nachfolger des Renault 5, der Kangoo und der Scenic als Allrounder-

und Familienautos schlechthin.



Der Blick auf die heutige Palette zeugt erneut von der

Innovationskraft, mit der Renault die Bedürfnisse der Kunden in den

verschiedensten Segmenten abdeckt. Dazu zählen unter anderem eine

ganze Palette an Crossover-Fahrzeugen (Captur, Koleos, Espace), der

Talisman im oberen Segment, oder auch das europaweit breiteste

Angebot an 100% elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (Twizy, ZOE,

Kangoo Z.E. und Master Z.E.).



Die Erneuerung der Renault Modellpalette geht indessen weiter: Auf

den Talisman, den Talisman Grandtour, den Neuen Megane, den Neuen

Megane Grandtour und den Neuen Clio im vergangenen Jahr folgten

anfangs dieses Jahres der Neue Scenic und der Neue Grand Scenic. Als

nächste Modelle führt Renault im Verlaufe dieses Jahres in der

Schweiz den Neuen Koleos, den Neuen Captur und den Pick-up Alaskan

ein.



Dacia setzt die Modernisierung der Modellpalette nach dem

Restyling des Sandero, Sandero Stepway und Logan MCV im Jahr 2016 mit

dem Neuen Lodgy und dem Neuen Dokker fort.



Die Renaissance der Marke Alpine steht ganz im Zeichen der

Leidenschaft und der Emotionen. In der Schweiz ist die

Markteinführung der neuen A110 auf Ende dieses Jahres geplant.



RENAULT SUISSE SA MIT STARKEN PARTNERN



Renault Suisse SA mit Sitz in Urdorf (ZH) zeichnet heute in der

Schweiz verantwortlich für Import und Vertrieb der Marken Renault und

Dacia. Verschiedene logistische und administrative Bereiche werden

innerhalb des Vertriebsgebiets Territoire Central gemeinsam mit

Renault Österreich GmbH organisiert.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete Renault Suisse SA einen Umsatz von

etwas mehr als 682 Mio. CHF.



Für den Schweizer Markt beschäftigt das Unternehmen 106

Mitarbeitende (Stand 31.12.2016). Diese betreuen unter anderem die

205 Renault Partner an 233 Standorten und 55 Dacia Partner an 77

Standorten (Stand Ende Dezember 2016). Als besondere Dienstleistung

betreibt Renault in der Schweiz die Expertenmarke PRO+. Hinter dieser

stehen an 30 Standorten Spezialisten bereit, die das gesammelte

Know-how und die Erfahrung im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge für

Geschäfts- und Flottenkunden, selbständig Erwerbende und Unternehmen

anbieten. Im Verkauf bestätigten Renault und Dacia 2016 in der

Schweiz die starken Resultate des Vorjahres. Während der Gesamtmarkt

für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge einen leichten Rückgang

verzeichnete (- 2,1%), wiesen Renault und Dacia kumuliert mit 25'560

immatrikulierten Neufahrzeugen ein Plus von 8% aus, was einem

Marktanteil von 7,36% entspricht.



Renault Suisse SA engagiert sich in der Schweiz auch in Sport und

Kultur, sei es als offizieller Partner von Renault beim Ladies

Championship Gstaad, beim J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad, bei der

Laufveranstaltung Wings for Life World Run oder durch die schon

traditionellen Premieren beim Festival du Film Français d'Helvétie in

Biel. Dacia wiederum geht den sportlich-abenteuerlichen Weg als

Sponsor und Partner der äusserst populären Laufveranstaltung

FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun.



Sicherheit und Motorsport sind Teil der DNA von Renault und nehmen

auch in der Schweiz einen besonderen Stellenwert ein. In einer

Partnerschaft mit TCS Training & Events setzt Renault auf der

Rundstrecke in Lignières sportliche Fahrzeuge ein, die unter anderem

im Rahmen von Fahrsicherheits-Trainings eingesetzt werden. In den

neunzig Jahren Geschichte von Renault Suisse SA unterstrichen vor

allem die Markenpokale, vom Renault 5 Pokal bis zum Renault Clio Cup,

aber auch die Einsätze in der Schweizer Rallyemeisterschaft mit

zahlreichen Meistertiteln, dass sich Renault für den Nachwuchs, für

die Kunden und für die Händler einsetzt, die Motorsport aus

Leidenschaft betreiben. Zur Zeit engagiert sich Renault Suisse SA in

erster Linie mit der Renault Clio R3T Trophy ALPS für den Nachwuchs

im Rallyesport.



Nochmals Olivier Wittmann: «Wir wären wohl nicht ein französisches

Unternehmen, wenn nach 90 Jahren kein Tropfen Champagner fliesst.

Unsere Energie aber stecken wir in die Zukunft. Wir durften im

vergangenen Jahr für den Neuen Megane in der Schweiz zwei wichtige

Auszeichnungen entgegennehmen: das 'Goldene Lenkrad' der Auto

Bild-Leser und die Wahl zum Schweizer Auto des Jahres. Dieser Erfolg

und die starke Resonanz, die wir mit unseren neuen Modellen

registrieren, verpflichten und motivieren. Nach 90 Jahren Renault

Suisse sagen wir unseren Kunden und Partnern 'un tout grand merci'.

Vor allem aber freuen wir uns auch in der Schweiz auf die neuen

Herausforderungen, die mit dem aktuellen Wandel in der Welt des

Automobils auf uns zukommen!»



