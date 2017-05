Darmstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bestseller-Autor und Gesundheitscoach Dantse Dantse, der diese Erfahrung seit 20 Jahren macht, stellt in seinem neuen Gesundheitsbuch "Heil dich selbst sonst heilt dich keiner" 14 ganz banale, aber ungewöhnliche Tipps und Tricks vor, die den inneren Heiler aktivieren und wirksam auch vor chronischen Krankheiten schützen.



Immer wieder liest und hört man in den Medien von Phänomenen, bei denen plötzlich ein todkranker Mensch wieder gesund wird. Bei einer Frau, die laut der Ärzte nur noch kurz zu leben hatte, verschwand der Krebs vollständig! Es war keine spontane Heilung, wie die Ärzte es gern gehabt hätten, sondern ein Prozess. Diese Frau hatte etwas erkannt und angewendet. Der Autor zeigt dir in diesem Buch, wie ihre innere Einstellung diese Frau rettete.



Du hast bis heute nie an Wunderheilung gedacht und geglaubt? Das heißt Heilung ohne den Einsatz von Medikamenten? Dann wirst du dich über dieses Buch wundern, denn der Autor Dantse Dantse glaubt selbst nicht an Wunderheilung, sondern an ganz einfache Phänomene und Handlungen, die im Körper Heilungsprozesse bewirken, als ob wir ein hochwirksames Medikament eingenommen hätten.



Hast du dich schon einmal gefragt, warum einige Menschen Jahr für Jahr den ganzen Winter ohne eine einzige Erkältung durchkommen, obwohl alle um sie herum erkältet sind? Hast du dich gefragt, warum manche Menschen nie Migräne und Kopfschmerzen haben? Viele Menschen kommen mit unterschiedlichen Beschwerden zu Coach Dantse. Bei zahlreichen konnten durch sein Coaching ihre Selbstheilungskräfte entfaltet werden, so dass sie sich selbst beschwerdefrei bekamen. Dantse selbst ist seit zig Jahren in top Verfassung. Tabletten nimmt er seit mindesten 25 Jahren nicht. Er hat die körperliche Konstitution eines 25 Jährigen und Krankheiten wie Kopfschmerzen, Migränen, Erkältung, Schnupfen, Müdigkeit, depressive Stimmungen kennt er nicht.



Alle diese Beispiele zeigen, dass es Mechanismen außerhalb der Molekularbiologie gibt, die dazu führen, dass wir uns selbst ohne Medikamente und schmerzhafte Therapien heilen können, mit ganz einfachen und wirklich banalen Tipps wie die Krankheit ignorieren, träumen und fantasieren, Ruhe, kalt duschen, positiv denken, gesunde Ernährung, lachen, usw. Mit der Selbstheilung stellt man die Gesundheit und nicht mehr die Krankheit in den Mittelpunkt. Das bedeutet, dass es nur noch um die Frage geht, unter welchen Umständen man wieder gesund wird oder gesund bleibt.



Dantse Dantse zeigt dir in diesem Buch 14 ganz banale und einfache Tipps, Tricks und Ratschläge, mit denen es jeder schaffen kann seinen inneren Heiler zu aktivieren und sich selbst ohne Medikamente zu heilen, Krankheiten vorzubeugen oder den medizinischen Heilungsprozess wirksam und erfolgreich zu unterstützen. Du kannst das Unmögliche geschehen lassen, wenn du ab heute die Tipps und Tricks in diesem Buch umsetzt.



Über den Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern, eine Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten "normalen" Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.



Ale erster Afrikaner, der einen in Deutschland einen Buchverlag, indayi edition, gegründet hat und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln, Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern - seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher.



Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, von seinen eigenen Erfahrungen und Experimenten, von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt hilft er durch sein Coaching Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe.



Dantse Dantse: Heil dich selbst sonst heilt dich keiner Erschienen am 08. September 2016 bei indayi edition, Darmstadt. 224 DIN A5 Seiten, Softcover, 80 Abbildungen. ISBN: 978-3-946551-60-7, 19,99 EUR (Auch als Hardcover und mit farbigen Abbildungen erhältlich) Auch als eBook erhältlich



Bei Interesse senden wir Ihnen sehr gerne ein Rezensionsexemplar zu, auch schnell als pdf oder epub per Email. Der Autor steht gerne für Interviews zur Verfügung.



Weitere Informationen über Dantse und den Verlag indayi edition: Internet: www.indayi.de Telefon: 06151-4297421 E-Mail: info@indayi.de



OTS: indayi edition newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126387 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126387.rss2



Pressekontakt: indayi edition Roßdörfer Str. 26 64287 Darmstadt www.indayi.de info@indayi.de