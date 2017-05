Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Deutsche Fernsehlotterie ist im Lutherjahr 2017 erneut Partner des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Heute wurde das diesjährige Freiwilligen-Shirt in Berlin vorgestellt.



Wenn am 24. Mai der Kirchentag in Berlin und Wittenberg seine Tore öffnet, geht für sie die Arbeit richtig los: Rund 5.500 Freiwillige helfen, den über 100.000 Besuchern unvergessliche und reibungslose Tage zu bescheren. Nicht nur der Wille, sich für die Begegnung und den Austausch von Christen aus aller Welt einzusetzen, auch ein beson deres Kleidungsstück vereint die freiwilligen Helfer - das Helfer-Shirt, das heute in Berlin vorgestellt wurde. Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Fernsehlotterie mit dem Shirt das Engagement der vielen Freiwilligen. "Diese jungen Menschen verkörpern auf besondere Weise den Grundgedanken der Fernsehlotterie: Sie setzen sich für das solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft ein, engagieren sich für andere. Wir freuen uns besonders, im Jubiläumsjahr der Reformation einen so wichtigen Beitrag zur Durchführung des Kirchentages leisten zu können", sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk.



Ziel: Das solidarische Miteinander fördern



In einem modischen Grau gehalten, ist es das wichtigste Erkennungszeichen der Freiwilligen auf dem Kirchentag. Blickfang auf dem Rücken des Shirts ist das Logo der Initiative "Du bist ein Gewinn". Engagement braucht Vorbilder. So stellt die Fernsehlotterie auf der gleichnamigen Webseite Menschen vor, die sich für Hilfebedürftige in ganz Deutschland einsetzen und zeigt somit wie vielfältig und wichtig soziales Engagement in Deutschland ist. Auch das Motto des diesjährigen Kirchentages "Du siehst mich" passt perfekt zum Verständnis der Fernsehlotterie: "Seit mehr als 60 Jahren sorgen wir dank unserer Mitspieler dafür, dass Menschen, die Hilfe benötigen, gesehen werden und Unterstützung bekommen. Gleichzeitig ist das solidarische Miteinander eine große aktuelle und künftige Herausforderung, der wir uns stellen müssen - und zwar alle gemeinsam, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft oder Glaube", so Kipper. Vergangenes Jahr verzeichnete Deutschlands traditionsreichste Soziallotterie mit rund 90 Millionen Euro und über 600 geförderten Projekten ein Rekordjahr.



Freiwillige - der Motor des Kirchentages



Sirkka Jendis, Geschäftsführerin und Leiterin Kommunikation beim Kirchentag betont: "Wir freuen uns sehr, die Deutsche Fernsehlotterie als langjährigen Partner des Kirchentages auch in diesem besonderen Jahr an unserer Seite zu wissen. Das Engagement der Fernsehlotterie für die Gesellschaft, aber auch die Förderung ehrenamtlicher sozialer Aktivitäten machen sie für uns zu einem idealen Partner. Das zeigt auch die Unterstützung der Helferinnen und Helfer. Ohne diese zahlreichen Freiwilligen wäre eine Veranstaltung dieser Größe nicht umzusetzen. Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf des Programmes, sie betreuen die Teilnehmenden und stehen mit Rat und Tat zur Seite", betont Jendis die wichtigen Aufgaben der Ehrenamtlichen während des Kirchentages.



Vom 24. bis 28. Mai lädt der 36. Evangelische Kirchentag zu zahlreichen Veranstaltungen in Berlin und Wittenberg ein. Die Fernsehlotterie stellt sich mit einer besonderen Aktion vor: Unter dem Aktionsmotto "Du hast die Fäden in der Hand" ruft sie auf, Thesen für ein solidarisches Miteinander einzureichen. Dafür wird pünktlich zum Kirchentag die Webseite www.fäden-in-der-hand.de ins Leben gerufen. Hier finden Interessierte nicht nur die vielfältigen Meinungen, sondern auch spannende Einblicke in soziale Projekte. Und natürlich gibt es - ganz im Sinne einer Soziallotterie - auch etwas zu gewinnen.



Über die Deutsche Fernsehlotterie



Die Deutsche Fernsehlotterie ist die traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands. Zusammen mit ihren Mitspielern unterstützt sie das Gemeinwesen im Land. Denn: Jedes Los hilft! Von 1956 bis heute erzielte sie einen karitativen Zweckertrag von über 1,8 Milliarden Euro und konnte so durch ihre Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 8.000 Projekte fördern. Kindern, Jugendlichen und Familien, Senioren, kranken Menschen und Menschen mit Behinderung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Gleichzeitig bietet die Fernsehlotterie ihren Mitspielern die Chance auf Millionengewinne, Sofortrenten und attraktive Sachgewinne.



OTS: Deutsche Fernsehlotterie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105325 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105325.rss2



Pressekontakt: Andreas von Münchow Leitung Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Deutsche Fernsehlotterie Mail: a.vonmuenchow@fernsehlotterie.de Telefon: 040 / 414104 38