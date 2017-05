Diente eine Logistik-Firma Anton Schlecker als Finanzdrehscheibe, um Vermögen aus dem Drogeriekonzern zu ziehen? Ein 90-jähriger Schlüsselzeuge bringt den Drogeriepatron in Erklärungsnot.

Seit zwei Monaten läuft der Strafprozess gegen den früheren Drogeriekönig Anton Schlecker und seine Familie vor dem Landgericht Stuttgart. Die ersten Zeugen wurden vernommen, der Hauptangeklagte Schlecker gab zu Beginn des Prozesses eine Erklärung ab. Doch ein Kernpunkt der Anklage blieb bislang ungeklärt: Die Rolle der LDG.

Das Kürzel steht für Logistik und Dienstleistungsgesellschaft. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat den Verdacht, dass Anton Schlecker über die LDG Millionenbeträge zu Gunsten der Familie aus dem Unternehmen gezogen hat, bevor es 2012 in die Pleite rutschte. Den Anklägern sind vor allem die Stundensätze suspekt, die der Schlecker-Konzern an die LDG gezahlt hat. Auch die LDG ging nach dem Aus von Schlecker in die Insolvenz.

Nun brachte ein wichtiger Zeuge zumindest ein wenig Licht ins LDG-Dunkel. Demnach hatte Schlecker operativ großen Einfluss auf die Logistik-Gesellschaft. "Da gab es keine richtigen Entscheidungen, die hatten ja ihre Vorgaben", sagte ein heute 90-jähriger früherer Prokurist im Prozess aus. Bei großen Investitionen - etwa bei der Beschaffung einer neuen Maschine - sei Schlecker persönlich gefragt worden, weil die Logistikfirma LDG erst später Reserven habe aufbauen können.

Der Mann galt schon vor der Verhandlung als Schlüsselzeuge. Fast 50 Jahre arbeitete er für die Firma Schlecker. Er galt als rechte Hand Anton Schleckers, hatte tiefe Einblicke in alle Geschäfte und zog jahrelang ...

