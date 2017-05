Leipzig (ots) - Der renommierte belgische Chemiewaffenexperte Jean Pascal Zanders ist davon überzeugt, dass das Assad Regime auch jetzt noch Chemiewaffen herstellen könnte. Das berichtet das ARD-Magazin "FAKT" in seiner heutigen Ausgabe: "Das Regime kann sicher keine großangelegten Waffenprogramme wie in der Vergangenheit betreiben. Aber Experten und Wissenschaftler sind dort nach wie vor in der Lage, Teile des Chemiewaffenprogramms fortzuführen", so Zanders gegenüber "FAKT".



Zanders verweist darauf, dass es bis heute viele Unstimmigkeiten hinsichtlich der Vernichtung der Chemiewaffenbestände der syrischen Armee gibt: "Teile der syrischen Deklaration über die eigenen Chemiewaffenbestände sind widersprüchlich. Schon während der Inspektionen durch die OPCW, der Organisation für das Verbot der Chemischen Waffen, gab es zahlreiche Ungereimtheiten." So hätte beispielsweise das Regime angegeben, im März 2013 200 Tonnen Senfgas vernichtet zu haben. Bei der Untersuchung des Ortes habe sich aber gezeigt, dass es keine Beweise gibt, wie viel wirklich vernichtet wurde.



"FAKT"-Recherchen bestärken den Verdacht, dass nicht alle syrischen Chemiewaffen bis Ende 2014 vernichtet worden sind. Mehrere Beteiligte an Assads Chemiewaffenprogramm, die mittlerweile geflüchtet sind, bestätigten in Interviews unabhängig voneinander, dass Einrichtungen zur Produktion von Chemiewaffen demontiert und an anderen Orten wieder aufgebaut wurden.



Der syrische Ex-General Zaher al-Saket äußert im Interview gegenüber "FAKT": "Das Assad Regime hat etwa 2000 Tonnen an Chemiewaffen und den für ihre Herstellung notwendigen Rohstoffen besessen. Nur 1300 Tonnen sind vernichtet worden." Immer noch seien 700 Tonnen übrig, darunter auch die Komponenten für die Herstellung des Nervengases Sarin. Al-Saket war für das Chemiewaffen-Forschungszentrum der 5. Division des syrischen Militärs verantwortlich. 2013 desertierte er und schloss sich der Opposition gegen Assad an. Seit Juni 2013 leitet er ein Dokumentationszentrum, das Informationen über Chemiewaffenangriffe in Syrien sammelt. Seitdem hat er nach eigenen Angaben über 200 Angriffe mit chemischen Waffen in Syrien dokumentiert. In den meisten Fällen wurde demnach Chlorgas eingesetzt, aber auch Senfgas und mindestens in zwei Fällen das Nervengas Sarin. Am 21. August 2013 starben in Ghouta in der Nähe von Damaskus rund 1500 Menschen. Am 4. April 2017 gab es über 92 Tote in Chan Schaichun. Laut OPCW ist bewiesen, dass auch hier Sarin oder einer ähnlichen Substanz eingesetzt wurde. Die USA und Frankreich machen dafür erneut Assad verantwortlich.



