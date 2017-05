München (ots) - Am Samstag, 6. Mai 2017, startet Das Erste am Hockenheimring in die neue DTM-Saison. 18 Rennen, 18 Autos, 18 Spitzenfahrer und ein neues Reglement versprechen Motorsport vom Feinsten. Und das DTM-Team der ARD wartet wieder mit fundierten Analysen auf. Was bringen die neuen Reifen? Wie funktioniert ein Boxenstopp mit weniger Mechanikern? Welches Team kommt am besten mit dem neuen Reglement zurecht? Gibt es noch Teamabsprachen ohne Funkkontakt zwischen Box und Fahrer? ARD-Motorsport-Experte Norbert Haug ordnet für die Zuschauer auch in dieser Saison an der Seite von Moderator Claus Lufen das Renngeschehen und die Neuheiten ein.



In der Rubrik "Meister am Mikrofon" begrüßt Reporter Philipp Sohmer künftig Champions vergangener DTM-Serien und andere Rennsportgrößen. Den Auftakt in Hockenheim macht der Meister des Jahres 2015 und aktuelle Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein. Für die weitere Saison haben sich Titelträger aus der kompletten DTM-Historie angekündigt: Bernd Schneider, Hans-Joachim Stuck, Timo Scheider, Martin Tomczyk und viele weitere begleiten die Rennen mit ihrem Fachwissen und liefern exklusive Einblicke.



Eine ganz besondere Premiere erwartet die Zuschauer am Sonntag, 7. Mai 2017: Mick Schumacher wird erstmals in seiner Karriere als Formel-3-Pilot ein Rennen live am Mikrofon begleiten.



Das Qualifying zu den Rennen zeigt die ARD erneut live im Digitalkanal ONE. Hintergründe, Liveticker und alles Wichtige rund um die DTM gibt es online bei sportschau.de und in den sozialen Netzwerken.



Die Sendetermine am kommenden Wochenende im Ersten:



Samstag, 6. Mai 2017 14:30-16:00 live Sportschau DTM - Deutsche Tourenwagen Masters 1. Lauf am Hockenheimring Reporter: Philipp Sohmer Moderator: Claus Lufen



Sonntag, 7. Mai 2017 15:00-16:30 live Sportschau DTM - Deutsche Tourenwagen Masters 2. Lauf am Hockenheimring Reporter: Philipp Sohmer Moderator: Claus Lufen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Michael Chmurycz, ARD-Koordination Sport Tel. 089/5900-34999, E-Mail: Michael.Chmurycz@DasErste.de