Der westaustralische Lithiumentwickler Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) bringt ein wesentliches Update zu seinem Pilagangoora-Projekt, das zeigt, dass das Unternehmen auf einem stabilen Weg in Richtung Finanzierung und Produktionsentscheid ist. Wie das Management am 2. Mai 2017 verlautbarte, hat man mit dem chinesischen Partner und Hauptabnehmer Ganfeng Lithium einen erweiterten Abnahmevertrag und gleichzeitig eine Finanzierungsbeihilfe für den Aufbau der Produktionsstätte abgeschlossen. Pilbara Minerals plant seine erste Ausbaustufe der Produktion mit einer Anlage mit 2 Mio. Jahrestonnen. Ganfeng Lithium ist bereit, davon 160.000 Tonnen pro Jahr an 6%igem Lithiumkonzentrat zu erwerben. Die Vereinbarung läuft über 10 Jahre mit der Option um 2 x 5 Jahre...

