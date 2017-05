Bonn (ots) - Es wäre das erste Mal, dass ein parteiloser Kandidat zum Präsidenten Frankreichs gewählt wird. Nach dem ersten Wahlgang gilt der sozialliberale Emmanuel Macron immer noch als Favorit im Rennen um das höchste Amt. Doch der Abstand wird geringer. In den Umfragen hat die rechtspopulistische Kontrahentin Marine Le Pen vom Front National an Prozentpunkten zugelegt. Vier Tage vor der Stichwahl treten die Spitzenkandidaten Macron und Le Pen im TV-Duell zum verbalen Schlagabtausch vor die Kamera, um letzte Wähler-Stimmen zu gewinnen.



phoenix übernimmt die Bilder der französischen Fernsehsender France 2 und TF1 und sendet das zweieinhalbstündige TV-Duell zwischen Macron und Le Pen in voller Länge live ab 21 Uhr. Dabei können die Zuschauer wählen, ob sie die Debatte im französischen Originalton oder in der deutschen Übersetzung verfolgen möchten.



Um 20.15 Uhr meldet sich phoenix-Reporter Michael Krons vor dem Duell aus Paris. Wie ist in der französischen Hauptstadt die Stimmung wenige Tage vor der entscheidenden Stichwahl? Anschließend gibt Moderatorin Constanze Abratzky gemeinsam mit der freien Journalistin Elisabeth Cadot einen Ausblick auf die vielversprechende Debatte. Im Anschluss um 23.30 Uhr folgt eine Analyse des TV-Duells.



