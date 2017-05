Düsseldorf (ots) - CSU-Chef Horst Seehofer hat die neue Leitkultur-Debatte begrüßt. "Ich sage: Endlich findet diese Diskussion jetzt auch auf Bundesebene statt", sagte Seehofer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Der bayerische Ministerpräsident betonte: "Das Bekenntnis zur Leitkultur ist eine der Voraussetzungen für gelingende Integration. Die Leitkultur ist in unserem Bayerischen Integrationsgesetz längst verankert. Das ist notwendig für die kulturelle Identität im Land."



