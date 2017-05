Berlin (ots) - Es sollte ein Jahr des Umbruchs sein beim 1. FFC Turbine Potsdam. Doch schon in der ersten Saison nach dem Abschied von Trainer-Ikone Bernd Schröder greifen die Potsdamerinnen unter ihrem neuen Coach Matthias Rudolph energisch nach der Meisterschale. Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga empfangen sie am Sonntag, 07.05.2017, Tabellenführer VfL Wolfsburg. Die Turbinen stehen aktuell auf dem zweiten Platz. Mit einem Sieg wären die Brandenburgerinnen punktgleich mit dem Spitzenreiter. Ob Turbine das Tor zur Meisterschaft weit aufstößt, sehen Sie live ab 14.00 Uhr im rbb Fernsehen.



Moderatorin ist Jessy Wellmer. Reporter Lars Becker kommentiert das Spiel.



