Wert neuer Kundenabonnements wächst um 86 %, neue Netto-Annuität wächst um 134 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum



Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arena Solutions, Pionier einer cloud-basierten Komplett-Produktentwicklungsplattform, die PLM (Product Lifecycle Management), ALM (Application Lifecycle Management), Lieferketten und QMS (Quality Management Systems) verbindet, hat heute bekannt gegeben, dass das erste Quartal des Jahres 2017 für das Unternehmen ein weiteres Rekordquartal war, welches durch Akquise neuer Kunden und Ausbau von Bestandskunden gekennzeichnet wurde.



Der Wert neuer Kundenabonnements wuchs im ersten Quartal 2017 im Vergleich mit demselben Quartal des Vorjahres um 86 % und übertraf den im vierten Quartal 2016 gesetzten Rekord. Zudem erzielte das Unternehmen eine Rekordzahl neuer Kunden - 59 % mehr, als im Vorjahr verzeichnet wurden. Der Zugewinn im Bereich der Großunternehmen speziell war hoch. Die Gesamtbuchungen wuchsen im Jahresvergleich um 30 % und die neue Netto-Annuität für das Quartal wuchs um 134 %. Dies ist ein deutlicher Beleg für die schnelle Annahme von Arena auf dem Markt.



Führende innovative Branchen wie Hightech, Medizingeräte und Unterhaltungselektronik - darunter 250 Kunden im wachsenden Branche des Internets der Dinge - verlassen sich auf die cloudbasierte Lösung von Arena zur Organisation der Tätigkeit von Elektrotechnikern, Maschinenbauern sowie Firmware- und Softwaretechnikern. Sie tun dies nicht nur, weil die Lösung leistungsfähig, erschwinglich, einfach bereitzustellen und benutzerfreundlich ist, sondern weil zudem eine einheitliche Plattform für die Produktentwicklung geboten wird. Im Ergebnis erhalten Kunden von Arena Upstream und Downstream bei behördlicher Konformität Einsicht wie nie zuvor, wie auch höchste Präzisionsqualität und schnellere Markteinführung.



Zu den Neukunden des ersten Quartals 2017 gehören:



- Advanced ION Beam Technology Inc. treibt Hochleistungsgeräte von 28-nm-Logik- und Kommunikationschips der mobilen Welt an. - Bioptigen, ein Entwickler von Medizingeräten für Augenbildgebung. - Dedicated Computing, ein global tätiges Technikunternehmen, welches geschäftliche Probleme seiner Kunden durch Konstruktion, Entwicklung und Einsatz innovativer Techniklösungen für die Bereiche OEM und Enterprise löst. - Digi International, ein führender globaler Anbieter entscheidender Konnektivitätsprodukte und -dienste für die Bereiche Machine-to-Machine (M2M) und Internet of Things (IoT). - Fontem US, ein innovatives Unternehmen des Bereiches Konsumartikel und Entwickler von blu, der führenden Marke im Bereich E-Zigaretten, wie auch der Lifestyle-Energiemarke Reon. - Proterra, führend bei Konstruktion und Herstellung elektrischer Busse, welche Betriebskosten der Fahrzeugflotte senken und ohne Kraftstoff fahren. - TearScience Inc. widmet sich der Identifikation, Diagnose und Behandlung von MGD, der Hauptursache trockener Augen, durch ein von der FDA zugelassenes Produkt, das die Drüsenfunktion wiederherstellt. - Tile, Hersteller eines kleinen Bluetooth-Trackers und einer benutzerfreundlichen App, mit der alltägliche Gegenstände in Sekundenschnelle aufzufinden sind. - Vapotherm, Erfinder vorgewärmter Nasen-Kanülentherapie mit hohem Durchfluss.



"Unsere Kunden erfinden und produzieren Produkte höherer Qualität schneller und zu geringeren Kosten als je zuvor und nutzen dazu unsere cloud-basierte Lösung", sagte Mike Etheridge, Vice President für den Bereich Finanzen bei Arena. "Es ist uns eine Bestätigung, die Investitionen, die wir in neue Produkte, Funktionen und Interoperabilität gemacht haben, am Markt bestätigt zu sehen. Dies geschieht durch Neukunden und Bestandskunden welche die Nutzung weiterhin in Rekordgeschwindigkeit ausweiten."



Arena, Erfinder von cloud-basiertem PLM, bietet eine Komplettplattform für Produktentwicklung, die PLM, ALM, Lieferkettenzusammenarbeit und QMS für die Konstruktion und Fertigung komplexer Elektronik vereint. Mit Arena können Elektro-, Maschinenbau-, Software- und Firmware-Ingenieure mit Herstellungs- und Qualitätsteams zusammenarbeiten, um ihre Stückliste zu verwalten, technische Änderungsaufträge zu ermöglichen und die Prototypenentwicklung zu beschleunigen. Dadurch erfüllen Kunden von Arena leichter Normen, stellen die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicher, verbessern Schulungsmanagement, senken die Kosten, steigern die Qualität und verkürzen die Zeit bis zur Vermarktung deutlich.



