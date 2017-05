Mainz (ots) - Mittwoch, 3. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Andrea Kiewel , Moderatorin Johnny Logan, Sänger



Populismus und Nationalismus - Was nimmt Einfluss auf die Wahlen? Kosmetik zum Selbermachen - Tipps von einer echten Prinzessin Beschwerden durch zu große Oberweite - Wann hilft eine Brustverkleinerung?







Mittwoch, 3. Mai 2017, 12.15 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Urteil im Fall des toten Niklas P. - Schüler war zusammengeschlagen worden Wie geht Sozialwahl 2017? - Darum sollte man wählen Expedition Deutschland: Much - Ein Leben voller Musik







Mittwoch, 3. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Roberto Blanco in Los Angeles - Arbeit am neuen Album Neues von Lisa Martinek - Mit der Schauspielerin in Berlin Pippa Middletons Hochzeit - Vorschau auf den 20. Mai







Mittwoch, 3 Mai 2017, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Macron oder Le Pen? - Endspurt im Kampf um die Republik Wahlkampf der Angst - Was bewegt die Franzosen? Hindu-Hardliner an der Macht - Indiens Minderheiten in Gefahr Mit Herz gegen das Verbrechen - "außendienst" bei Mexikos Polizei



