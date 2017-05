Workshop unter Leitung von CTO Jason Macy behandelt Compliance mit PSD2, Open Banking-Standards und GDPR



Boston (ots/PRNewswire) - Forum Systems Inc. (http://www.forumsys.com/) kündigte heute an, dass CTO Jason Macy im Rahmen der European Identity & Cloud Conference 2017 (https://www.kuppingercole.com/events/eic2017) (EIC) Best Practices für die API-Sicherheit und Einhaltung der aufkommenden API-basierten Industriestandards vermitteln wird.



Das mittlerweile im 11. Jahr stattfindende KuppingerCole-Event wird vom 9. - 12. Mai im Dolce Ballhaus Forum Unterschleissheim in München (Deutschland) ausgerichtet und Themen abdecken, die im Zusammenhang mit Identity and Access Management (IAM), Governance, Risk Management and Compliance (GRC) und Sicherheit in der Cloud stehen. Forum Systems wird auf der EIC 2017 außerdem sein preisgekröntes Forum Sentry API Security Gateway an Stand W8 vorstellen.



"Im europäischen Bankwesen findet eine Revolution statt. PSD2 und Open Banking werden zwar die Interoperabilität vereinfachen, die Zahlungen sicherer machen und den Verbraucherschutz verbessern, aber für Unternehmen im Wettlauf gegen die Zeit, um Compliance erzielen, bleiben Herausforderungen und Fragen", erklärt Macy. "Da die Information in API-basierten Exchanges authentifiziert, untersucht und auf Compliance geprüft werden muss, ist eine eine effektive API-Sicherheitsstrategie natürlicherweise von grundlegender Bedeutung für die Gewährleistung eines sicheren grenzüberschreitenden Informationsaustausches und sicherer Kommunikation".



Macy wird am Dienstag, den 9. Mai, von 9:00 Uhr -13:00 Uhr MESZ einen "How to Simplify and Secure your APIs in the age of PSD2, Open Banking Compliance, and GDPR (https://www.kuppingercole.com/events/eic2017-forum-systems)" (Wie Sie Ihre APIs im Zeitalter von PSD2, Open Banking-Compliance und GDPR vereinfachen und sichern können) betitelten Workshop leiten. Gemeinsam mit einem Panel von Branchenexperten, darunter KuppingerCole Gründer und Principal Analyst Martin Kuppinger, wird Macy auf die API-Security Gateway-Technologie als das grundlegende architektonische Leistungsmerkmal zur Einhaltung API-basierter Industriestandards einschließlich PSD2, Open Banking und GDPR eingehen.



Die Session wird auch die Vielseitigkeit des API-Security Gateway aufzeigen, das für die Erstellung von APIs genutzt werden kann, die Multifactor- und Multicontext-Authentication, Threat Mitigation, Privileged Access Management und Ressourcen für die Dataintegrität bieten - dies alles ohne eine einzige neue Zeile Code und ohne Auswirkungen auf bestehende Kunden oder Back-End-Systeme. Workshop-Teilnehmer erhalten insbesondere Zugang zu einem kostenlosen Einzelgespräch mit Führungskräften von Forum Systems, die die Nutzbarkeit der API-Security Gateway-Technologie im jeweiligen Anwendungsfall demonstrieren werden.



Forum Systems wird von KuppingerCole als der einzige Anbieter im API Management (http://info.forumsys.com/kuppingercole-api-security-m anagement-leadership-compass)-Markt "mit Schwerpunkt auf Sicherheit" gewürdigt. Die Analystenfirma erklärte auch, das Forum Sentry API-Security Gateway "mit zur ersten Wahl zählen sollte, nicht nur für Regierungs- oder Finanzorganisationen, sondern für jedes Unternehmen mit einer langfristigen API-Strategie (http://info.forums ys.com/kuppingercole-executive-view-forum-sentry-api-gateway)". Zusätzlich lobte KuppingerCole Forum Sentry für die Bereitstellung "eines breiten Spektrums an Funktionalitäten, insbesondere für Identity Federation und Federated SSO".



Informationen zu Forum Systems



Forum Systems Inc. ist der Marktführer für API-Sicherheitsmanagement. Das Forum Sentry API Security Gateway bietet zentralisierte Sicherheit, Identität und Integration mit API-Kommunikation und ermöglicht Unternehmen so, komplexe API-Strategien auf effiziente, agile und hochsichere Weise zu verwalten. Forum Sentry, das weltweit täglich über 10 Milliarden Transaktionen verarbeitet und dessen Architektur auf "Sicherheit an oberster Stelle"-Prinzipien basiert, liefert einen beispiellosen Schutz für gegenwärtige API-Schwachstellen. Forum Sentry ist das branchenweit erste FIPS 140-2 und NIAP NDPP-zertifizierte API-Security Gateway, das sichere Konnektivität zwischen Nutzern, Anwendungen und der Cloud ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.forumsys.com.



