Hacker haben neue Episoden der Netflix-Erfolgsserie "Orange is the New Black" gestohlen und zehn davon vorab ins Netz gestellt. Der digitale Beutezug ist ein Warnsignal an Medienkonzerne.

Das Gerücht kursierte bereits seit Monaten in der US-Film- und Fernsehszene: Hackern sei es gelungen, große Mengen unveröffentlichten Videomaterials zu stehlen, fürchteten Filmemacher und Medienmanager. Nur, wie groß der Angriff tatsächlich war, darüber herrschte lange Rätselraten.

Jetzt ist klar, er war riesig. Und er umfasst weite Teile der US-Unterhaltungsbranche. Am Samstag veröffentlichte ein Hacker (oder ein Hacker-Kollektiv), das sich The Dark Overlord nennt, auf seinem Twitter-Account Links auf zehn Folgen der nächsten Staffel von Netflix' Erfolgsserie "Orange is the New Black". Den Blockbuster wollte der Video-Streaming-Riese eigentlich erst in gut einem Monat, am 9. Juni, ins Netz stellen und - auch - damit ein deutlich überproportionales Wachstum seiner Abonnentenzahl erreichen.

Rund 3,2 Millionen zusätzliche Nutzer peile Netflix im laufenden Quartal an, deutlich mehr als die durchschnittlich 1,8 Millionen im gleichen Quartal der vergangenen Jahre, rechnete der "Guardian" hoch. Sollte der Dienst das angepeilte Wachstum nicht erreichen, könnte das auch den Börsenkurs des Unternehmens unter Druck setzen.

"Noch habt ihr Zeit, euch zu retten"

"Ihr werdet eine Menge Geld verlieren, gemessen an unserer bescheidenen Forderung", kommentierte The Dark Overlord in einer am Wochenende veröffentlichten Erklärung und versuche damit den Druck auf Netflix zu erhöhen das geforderte Lösegeld zu zahlen, schließlich habe man bisher ...

