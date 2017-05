Weil der US-Markt schwächer wächst, wird Deutschland für die Onlinevideothek Netflix wichtig. Doch hier liegt Amazon weit vorn, zeigen exklusive Zahlen.

Seinen Triumph feierte Reed Hastings mit einem kulinarischen Solo der proteinlastigen Art. An einem Ecktisch der US-Restaurantkette Denny's im kalifornischen San José gönnte sich der Chef und Gründer der weltgrößten Onlinevideothek Netflix ein Steak. Ihn trieb der Vorstoß in eine ganz neue Dimension in den Schnellimbiss: Netflix hat jetzt weltweit 100 Millionen Abonnenten. So, ließ er vergangene Woche wissen, habe er es auch schon gehalten, als Netflix erstmals über eine Million Kunden verzeichnet hatte.

Doch während Milliardär Hastings die runde Zahl betont volkstümlich feierte, zelebriert der börsennotierte Konzern um weitere Kennziffern einen wahren Geheimkult. So nennt Hastings zwar pauschal Kundenzahlen für die USA sowie "das Ausland", verschweigt aber, wie viele zahlende Abonnenten sein Angebot in den einzelnen Märkten nutzen und wie sich diese Zahl entwickelt. Und während Einschaltquoten in der Fernsehindustrie sonst das Maß aller Dinge sind, gibt Netflix keinerlei Hinweise darauf, wie viele Zuschauer etwa selbst produzierte Serien wie "House of Cards", "Stranger Things" oder "Orange is the New Black" überhaupt anlocken.

Einige Analysten mutmaßten nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen schon, das Wachstumspotenzial des Konzerns auf dem US-Markt sei weitgehend erschöpft. Das macht Auslandsmärkte wie Deutschland um so wichtiger. 2015 hatte Hastings angekündigt, hier innerhalb von sieben Jahren bis zu zwölf Millionen Kunden gewinnen zu wollen.

Zahlen des Berliner Forschungs- und Beratungsunternehmens Goldmedia, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegen, zeigen ...

