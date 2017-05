Frankfurt - Der Infrastruktur-Aktienfonds Ve-RI Listed Infrastructure (R) (ISIN DE0009763342/ WKN 976334) der Frankfurter Fondsboutique Veritas Investment wurde Ende April 2017 vom Deutsches Finanzdienstleistungs-Institut GmbH (DFI), einem Research- und Analysehaus mit Sitz in Hamburg, mit dem Siegel DFI Top-Fonds ausgezeichnet, so die Veritas Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

