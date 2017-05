Düssedorf/Köln (ots) -



Inspiriert von der traditionellen Klosterheilkunde beginnt Marc Booten schon früh, mit Haarfarben aus Naturstoffen zu experimentieren. Aus Kräutern, Nussschalen und Blumen entstehen so immer wieder neue Kreationen, die als Elixier die Kopfhaut verwöhnen oder dem Haar einen frischen Farbglanz verleihen. Pures Braun, Sylter Sand sowie Champagner sind nur einige der Nuancen, mit denen Marc Booten für natürlich schönes Haar sorgt.



Als einer der Pioniere unter den Naturfriseuren in Deutschland ist Marc Booten ein gefragter Dozent bei Apothekern, Hautärzten und Heilpraktikern, denen er seine Erfahrungen und seine Kompetenz in Praxis und Entwicklung organischer Haar- und Kopfhautpflege vermittelt. Auch die Modewelt schätzt seine Produktlinie "marc booten" mit ihrer Rezeptur aus hochwertigen, organischen Inhaltsstoffen.



Der Organic Friseur feiert sein 25jähriges Salon Jubiläum im September 2017. Momentan befindet sich sein Beauty Labor in einem Loft in der Spoerl Fabrik in Düsseldorf Derendorf, hier kreiert er seine Pflanzenwässer sowie den treuen Stammkundinnen den natürlichen Marc Booten Look. Seit vielen Jahren wird er in nationalen und internationalen Rankings durch namhafte Publikationen und Fachgremien unter die besten Friseure Deutschlands gewählt, so auch 2016 in New York unter die besten 500 Salons der Welt.



Mit Experten aus verschiedensten Bereichen entwickelt Booten nicht nur seine Organic Haarpflegeprodukte kontinuierlich weiter, sondern kreierte auch in Zusammenarbeit mit dem Apotheker Dr. Lothar Schenck Haarkapseln für feste Fingernägel, straffes Bindegewebe sowie kräftigen Haarwuchs.



Pressekontakt: Marc Booten marc booten salon Mobil: +49 177 8511002 Email: marcbooten@yahoo.de www.marcbooten.de