Spin Master Ltd. (TSX: TOY), das führende globale Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder und Hersteller und Vertreiber des preisgekrönten Aktivitätsspielzeugs Bunchems®, gibt heute einen globalen Vergleich mit der holländischen Firma High5 Products B.V. bekannt. High5 wird dementsprechend sein Produkt Linkeez, eine Nachahmung der Spin Masters Bunchems, ab sofort weder herstellen noch verkaufen.



Dieser globale Vergleich erwächst aus zwei Unterlassungsansprüchen, die zu Gunsten von Spin Master ausgesprochen wurden. Das Bezirksgericht Amsterdam erließ am 12. Januar 2017 in der ersten europäischen Gerichtsverhandlung, die die Durchsetzung der geistigen Eigentumsrechte zum Schutz des Spielzeugs Bunchems zum Gegenstand hatte, eine einstweilige Verfügung gegen High5, die den weiteren Verkauf von Linkeez untersagte. Am 31. Januar 2017 erfolgte eine zusätzliche einstweilige gerichtliche Verfügung durch die deutsche Gerichtsbarkeit, die den weiteren Verkauf von Linkeez durch High5 auf deutschem Gebiet untersagte.



Spin Master und High5 schlossen nach diesen Unterlassungsanordnungen einen Vergleich, in dessen Rahmen High5 die folgenden Verpflichtungen akzeptiert hat:



- Eine weltweite Unterlassungsverfügung unter Androhung von Zwangsgeld; - Die Bereitstellung aller relevanten Informationen über seine Lieferanten und Kunden; - Schadensersatzzahlungen an Spin Master; - Die Anerkennung der Gültigkeit von Spin Masters europäischer Geschmacksmusterregistrierung mit Nummer 2 614 669 - 0002 und Urheberrechte an Bunchems sowie die Anerkennung der Tatsache, dass High5 dieses Geschmacksmuster und die Urheberrechte durch den Verkauf seiner Linkeez-Produkte und Zubehör verletzt hat.



Spin Master freut sich zudem, die durch ein polnisches Gericht mit Bezug auf Spin Masters europäische Geschmackmusterregistrierung Nummer 2 614 669 - 0002 erlassene einstweilige Verfügung gegen einen der größten polnischen Einzelhändler über den weiteren Verkauf des Produkts Clingabeez durch den Einzelhändler, die er in seinen Geschäften in ganz Polen vermarktet und verkauft hat, vermelden zu können. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, der polnische Gerichtshof hat aber mit der Erteilung der einstweiligen Verfügung darauf hingewiesen, dass das Clingabeez Produkt nahezu identisch mit Spin Masters europäischer Geschmackmusterregistrierung ist.



"Bunchems wurde im eigenen Haus entwickelt und ist beispielhaft für Spin Masters außerordentlich talentiertes Team, das die Grenzen von Innovation, Kreativität und Spaß auf neue und unerwartete Weise konsequent vorantreibt", sagte Ben Gadbois, COO und Global President. "Bunchems ist ein preisgekröntes Spielzeug und es ist wichtig, dass wir unsere Importeure und Händler schützen und die Integrität und Qualität unserer Produkte für unsere Verbraucher sicherstellen".



Besonders erfolgreich war das Unternehmen dabei in China, wo die meisten Nachahmerprodukte produziert werden. In enger Zusammenarbeit mit der China Market Supervision Administration, der Administration for Industry and Commerce und Mitarbeitern des Amtes für geistiges Eigentum vor Ort konnte Spin Master erfolgreich 14 Hersteller stoppen und über 50.000 unerlaubte Kopien der Bunchems-Produkte beschlagnahmen. Die Anstrengungen in China erfolgten zusätzlich zu den in Europa getroffenen Maßnahmen, wo Spin Master in Zusammenarbeit mit dem europäischen Zoll mehr als 180.000 rechtsverletzende Kopien beschlagnahmt hat.



Informationen zu Spin Master Corp.



Spin Master (TSX:TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizensiert und vermarktet. Spin Master ist bestens bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer, Bakugan, Meccano und die als "Spielzeug des Jahres 2017" gewürdigten Hatchimals, Air Hogs und PAW Patrol. Seit 2005 hat Spin Master bereits 82 Nominierungen für TIA Toy of The Year (TOTY) und 21 Auszeichnungen in verschiedenen Produktkategorien verbuchen können. Das Unternehmen wurde mit 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres ausgezeichnet und übertrifft damit alle seine Konkurrenten. Spin Master hat bislang sechs Fernsehserien produziert, darunter auch den Erfolgsschlager des Jahres 2007 Bakugan Battle Brawlers und den aktuellen Hit PAW Patrol, der global in über 160 Ländern und Gebieten ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt weltweit mehr als 1000 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, in der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, China, Hongkong, Japan und Australien.



