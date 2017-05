Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0900 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,09 Dollar notiert. Auch gegenüber dem Schweizer Franken sank der Euro nach dem Mittag ab. Er verlor knapp einen drittel Rappen und geht am späten Dienstag-Nachmittag bei 1,0832 CHF um. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...