Von Stefan Lange

Sotschi (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel geht offenbar nicht mehr von einer russischen Einmischung in den Bundestagswahlkampf aus. Es sei bekannt, dass das Thema Cyberkriminalität eine internationale Herausforderung sei, sagte sie am Dienstag nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi. Sie aber gehe "selbstbewusst davon aus, dass wir unter uns Deutschen den Wahlkampf unbeschadet machen können und genügend unterschiedliche Positionen haben, um die dann auch auszutragen."

Noch im November hatte Merkel sich anders geäußert und eine gezielte Einmischung Russlands in den Bundestagswahlkampf nicht ausgeschlossen. Schon heute habe man es mit Meldungen aus Russland und Angriffen von russischen Internetvertretern zu tun, "bei denen wir uns zum Teil auch mit falschen Informationen auseinandersetzen müssen", sagte die CDU-Vorsitzende damals. "Deshalb kann es auch sein, dass das im Wahlkampf eine Rolle spielt."

Gegen Fake News

In Sotschi sagte Merkel, sie gehöre nicht zu den ängstlichen Menschen und habe vor, "meinen Wahlkampf mit meinen Überzeugungen" zu machen. Wenn es grobe Fehlinformationen gebe, wie im Fall der angeblich in Deutschland von Flüchtlingen entführten und missbrauchten Lisa, "dann werden wir dagegen natürlich entschieden vorgehen", sagte Merkel. Ansonsten verlasse sie sich auf den Dialog mit den Bürgern.

Putin erklärte, sein Land mische sich "niemals in das politische Leben und die politische Situation anderer Staaten ein". Bedauerlicherweise müsse Moskau seit Jahren für die Russische Föderation genau das Gegenteil beobachten.

Der Präsident wies den Eindruck zurück, sein Land habe den US-Wahlkampf manipuliert. Dieser Vorwurf sei durch nichts bestätigt worden, "das sind einfach nur Gerüchte".

May 02, 2017 10:51 ET (14:51 GMT)

