New York (ots/PRNewswire) - Analytic Partners, ein weltweit tätiges Unternehmen für Marktanalysen, gab heute seinen Status als offizieller Facebook MMM-Partner bekannt.



Analytic Partners gehört damit zu den ersten Firmen, die im Namen ihrer Kunden direkt auf Informationen auf Facebook, Instagram und Audience Network zugreifen können. Dies wird genauere und umsetzbare Einblicke für Werbetreibende ermöglichen, die in Cross-Channel Measurement und Planning aktiv sind.



Die Daten werden, zusammen mit den eigenen sicheren, proprietären Daten der Kunden, in die laufenden und zukünftigen Analysen von Analytic Partners einbezogen.



Die erweiterten Funktionen stehen allen Analytic Partners-Kunden zur Verfügung, die Facebook für Marketing und Werbung nutzen.



"Wir sind stolz und sehr erfreut, zu den ersten Facebook MMM-Partnern zu gehören", erklärt Nancy Smith, CEO von Analytic Partners. "Mit direktem Zugriff auf diese erweiterten Daten können wir unseren Kunden nun ein noch klareres Bild ihrer gesamten Marketing-Programme vermitteln, um Performance und Effektivität zu verbessern".



Mehr zu den Media Mix Modeling-Lösungen von Analytic Partners finden Sie unter: https://analyticpartners.com/marketing-mix-modeling/



Informationen zu Analytic Partners



Analytic Partners ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Marktanalysen, das adaptive Modellierungstechniken und Tools nutzt, damit Unternehmen im Marketing eine bessere Kapitalrendite erzielen, ihr Wachstum vorantreiben und letztlich näher bei ihren Kunden sein können. Wir arbeiten mit Marketingprofis zusammen, um vertieftes Wissen über Marken, Kunden und Mitbewerber zu erhalten, das in fundierte Strategien zur Verbesserung der Geschäftsleistung umgesetzt wird. www.analyticpartners.com



