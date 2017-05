FRANKFURT (dpa-AFX) - Daimler sucht für seine wichtige Lastwagensparte nach neuen Geschäftsmöglichkeiten in China. "Wenn man den Anspruch hat, Weltmarktführer zu sein, muss man im größten Markt der Welt gut vertreten sein", sagte Lastwagen-Spartenchef Martin Daum der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe). "Wir sind bereit zu investieren. Aber es muss auch eine Rendite in Sicht sein. Investitionsruinen brauchen wir nicht", sagte der seit März amtierende Truck-Vorstand. Mit seinem Team sei er auf der Suche nach Chancen in dem weltweit größten Fahrzeugmarkt, bis in einem halben Jahr will er Ergebnisse vorweisen.

China gilt nach dem Aufstieg zum wichtigsten Pkw-Markt auch als Schlüsselmarkt für den weltweiten Lkw-Markt. Auch die Volkswagen -Trucksparte ist auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten im Land.

Das noch von seinem Vorgänger Wolfgang Bernhard angestoßene Sparprogramm in Daimlers Lastwagengeschäft sieht Daum auf einem guten Weg. Dies soll die jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro senken. Mit den Effizienzverbesserungen sei die Lücke zur angestrebten Zielrendite in der Sparte aber nur zu einem Drittel zu schließen, sagte er dem Blatt. Zwei Drittel müssten aus Wachstum kommen. Daimler strebt in seiner Lkw-Sparte eine Umsatzrendite von 8 Prozent an - im vergangenen Jahr lag sie bei 5,9 Prozent./men/jha/

