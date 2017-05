FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gesunken. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,07 Prozent auf 161,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,321 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten laste auf den sicheren Bundesanleihen, sagten Händler. Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums hat im April den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht. Allerdings verfehlten die endgültigen Daten den Wert der ersten Erhebung leicht. Verbessert haben sich auch die Indikatoren für Italien und Spanien. In beiden Ländern findet keine Erstschätzung statt. In den USA wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht.

Der Anleihemarkt wartet jetzt auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend veröffentlicht werden. Volkswirte erwarten hier einhellig keine Änderung des Leitzinses. Es geht nach Einschätzung von Beobachtern lediglich darum, ob die Fed eine Anhebung bereits im Juni andeutet oder nicht./jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0210 2017-05-02/17:34