Der Dax ist am Dienstagnachmittag auf ein Rekordhoch von 12 492,54 Punkte gestiegen. Zuletzt stand ein Plus von 0,42 Prozent auf 12 490,72 Punkte zu Buche. Zugute kam dem deutschen Markt am ersten Handelstag im Mai die positive Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums, die auf ein Sechsjahreshoch gestiegen wae. Der Aufschwung erscheint...

