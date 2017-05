Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im späten Handel überwiegend fester notiert. Wie bereits am Vormittag kam es nur bei dreißigjährigen Bundesanleihen zu einem leichten Kursverlust. In den anderen beobachteten Laufzeitbereichen stiegen die Anleihekurse hingegen an.Daten zur Stimmung in der Industrie sowie der Arbeitslosigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...