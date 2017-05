Am Dienstag hat der DAX zugelegt: Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.507,90 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen mit einem Plus von gut drei Prozent die Papiere von ProSiebenSat.1. Das Unternehmen hatte am Montag erklärt, den Marktanteil seiner Sendergruppe im Deutschland im April auf 27,0 Prozent gesteigert zu haben.

Der Dow verzeichnete unterdessen kaum Veränderungen. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.917,45 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0905 US-Dollar (+0,05 Prozent).

Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.254,62 US-Dollar gezahlt (-0,06 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,99 Euro pro Gramm.