BERLIN (Dow Jones)--Damit es im Winter nicht zu Stromausfällen kommt, ist Deutschland auf ausländische Kraftwerke angewiesen. Die Bundesnetzagentur beauftragte die Übertragungsnetzbetreiber damit, für das Winterhalbjahr 2017/2018 noch 1.600 Megawatt an Leistung zu beschaffen. "Es wird nach wie vor Netzreserve benötigt, um das deutsche Stromnetz in kritischen Situationen stabil zu halten - vorübergehend auch in nennenswertem Umfang", sagte der Chef der Behörde, Jochen Homann. Kraftwerksbetreiber aus dem Ausland können bis 15. Mai ihr Interesse bei der Netzagentur bekunden, diese Leistung zur Verfügung zu stellen.

Die Behörde hat für das Winterhalbjahr insgesamt einen Bedarf an Reserveleistung in Höhe von 10.400 Megawatt errechnet. Dieser kann weitestgehend aus dem Bestand an Netzreservekraftwerken gedeckt werden. Hierzu zählen Kraftwerke aus Deutschland mit 5.700 Megawatt Kapazität und bereits kontrahierte Kraftwerke aus dem Ausland mit 3.100 Megawatt Kapazität.

Für den übernächsten Winter erwarten Homanns Experten, dass deutlich weniger Kraftwerke für die Netzstabilität gebraucht werden.

