Roland Kaiser ist eine lebende Legende. Unzählige Hits säumen seinen Erfolgsweg und machen ihn seit Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger. In diesem Jahr wird der in Münster lebende Dresden-Fan 65.



Stephanie Stumph lädt ihn zu einem ganz persönlichen Geburtstagsmenü ein und verspricht eine kulinarische Reise durch das Leben eines der größten deutschen Schlagersänger. Beide plaudern bei einer kultigen Currywurst über die Anfänge in seiner Geburtsstadt Berlin, aber auch über seine Freundschaft zu Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Nach Kaisers Lungentransplantation und Steinmeiers Nierenspende an seine Frau, entwickelte sich über das Thema - aber auch über das politische Engagement Kaisers - eine Freundschaft. Tief berührt sei Kaiser gewesen, als Frank Walter Steinmeier als Laudator zur "Goldenen Henne" für ihn aufgetreten ist.



Musikgeschichten finden Stephanie Stumph und Roland Kaiser auch in seiner Wahlheimat Münster beim Verspeisen der westfälischen Spezialität "Töttchen". Im Münsteraner Tatort "Summ, Summ, Summ" hatte Kaiser 2013 einen Gastauftritt und komponierte darüber hinaus eigens den Titel "Egoist", der im Film zu hören ist.



Zum Dessert darf natürlich die traditionelle "Dresdner Eierschecke" nicht fehlen, die den Bogen zu seiner jährlich ausverkauften "Kaisermania" schlägt und die ihn von seiner Liebe für die sächsische Hauptstadt schwärmen lässt.



In der 90-minütigen Sendung, in der auch seine Hits zu hören sind, erfahren die Zuschauer auch Interessantes zu Roland Kaisers Freundschaft zu Mary Roos, über die 80er und das Älterwerden.



