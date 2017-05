Nachdem der DAX neue Rekordhöhen erklommen hat, ist auch die Zuversicht des akademischen Börsennachwuchses in Deutschland deutlich gestiegen. So notiert der BVH-Marktindikator für den Monat Mai auf dem höchsten Stand seit November 2016. Holger Scholze schaut im aktuellen TV-Bericht aber auch auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Mittwoch, dem 3. Mai 2017, veröffentlichst werden.