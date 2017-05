Berlin (ots) - Zahleiche Tageszeitungen erscheinen morgen in Deutschland mit einer Titelseite, die die japanisch-amerikanische Künstlerin und Kunstaktivistin Yoko Ono gestaltet hat. Sie alle wollen mit dieser vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) angestoßenen Aktion ein Zeichen zum Internationalen Tag der Pressefreiheit setzen, der morgen weltweit begangen wird. "Free you, free me, free us, free them", lautet die Botschaft der Witwe von Beatle John Lennon.



"Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen die Meinungs- und Pressefreiheit nicht nur im Grundgesetz verankert ist, sondern täglich gelebt wird", erklärt dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff im Vorfeld des Internationalen Tags der Pressefreiheit. Es sei bitter zu beobachten, dass dieses Grundrecht weltweit immer noch und immer wieder bedroht werde. Jüngste Berichte aus Ländern wie der Türkei, Russland oder Mexiko seien zutiefst Besorgnis erregend. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Europarats dokumentiere, dass Angriffe gegen Journalisten auch in Europa zugenommen hätten. Zur Situation in Deutschland sagte der BDZV-Hauptgeschäftsführer, dass hinter der erschreckenden Zunahme von Fake News in den sozialen Medien wie auch den "Lügenpresse"-Vorwürfen gezielte Interessen stünden, das Vertrauen der Bevölkerung in eine umfassende und wahrheitsgetreue Berichterstattung der Medien zu erschüttern. Hier sei es Aufgabe gerade auch der Zeitungen, mit gutem Journalismus gegenzuhalten und die täglichen Arbeitsprozesse gedruckt und digital transparent zu machen.



"Als früherer Journalist weiß ich, wie wichtig es ist, unabhängig arbeiten zu können. ... Es gibt keine Demokratie ohne freie Presse." Dieses Zitat von Antonio Taiani, Präsident des Europäischen Parlaments, zum 3. Mai ist eines von rund 80, die der BDZV ab morgen auf seiner Website www.bdzv.de/pressefreiheit präsentiert. Die europäischen Presseverbände hatten gemeinsam Mitglieder des Europäischen Parlaments angeschrieben und um ein Statement zur Pressefreiheit gebeten.



In Berlin setzt der BDZV zum Internationalen Tag der Pressefreiheit einige besondere Signale: In Kooperation mit WallDecaux ist 24 Stunden lang Yoko Onos Motiv "free you, free me, free us, free them" an zahlreichen Anzeigenwänden an zentralen Plätzen der Hauptstadt sowie auf Screens in der U-Bahn zu sehen. Darüber hinaus wird eine Anzeige mit dem Motto: "Der beste Schutz der Demokratie ist eine freie Presse" als mannshohes Motiv per Fahrraddroschke durch Berlin kutschiert: vom BDZV zum Sitz des Deutschen Bundestags, an den Bahnhof Friedrichstraße und zum Brandenburger Tor. Unterwegs interviewen junge Journalisten die Passanten über deren Meinung zur Pressefreiheit und stellen die Tweets, Videos und Bilder der Gespräche parallel online.



Das Brandenburger Tor ist abends auch Treffpunkt für ein großes Solidaritätskonzert zum 3. Mai: Hier werden die Initiative Freundeskreis FreeDeniz, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und Berliner Medien dazu aufrufen, den in der Türkei inhaftierten Korrespondenten der "Welt", Deniz Yücel, wie auch Hunderte weitere weltweit inhaftierte Journalisten und Medienmacher endlich freizulassen.



