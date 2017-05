Mainz (ots) - Woche 18/17 Mittwoch, 03.05.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.40 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



14.55 Die neuen Nazis Internationale Netzwerke



15.40 Die neuen Nazis Der Nationalsozialistische Untergrund (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



20.55 NSU privat Innenansichten einer Terrorzelle Deutschland 2015



21.40 Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? Deutschland 2015



22.25 ZDFzoom Der Fall Zschäpe Was wusste der Verfassungsschutz? Deutschland 2015



22.55 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 0.55 Hacker, Freaks und Funktionäre Der Chaos Computer Club Deutschland 2016



1.35 Darknet, Hacker, Cyberwar Der geheime Krieg im Netz



2.20 Hasskommentare und falsche Likes Manipulation im Netz



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Woche 18/17 Freitag, 05.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



8.00 auslandsjournal Deutschland 2017 Frontal 21 um 08.00 Uhr - entfällt!



8.30 Jagd auf Christen Terror und Exodus im Nahen Osten



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121