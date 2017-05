Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International kündigte heute die Einführung seiner aktualisierten Kampagne an weltweit 100 Flughäfen an, die Rabatte und Dienstleistungen bei verschiedenen Einzelhändlern bietet. Von jetzt bis zum 28. Februar 2018 können UnionPay-Karteninhaber exklusive Privilegien und Mehrwertdienste an über 100 internationalen Flughäfen in etwa 30 Ländern und Regionen genießen.



UnionPay International hat sich der Verbesserung seines globalen Privileg-Systems gewidmet, um den diversen Anforderungen von Karteninhabern nachzukommen, und führt so jedes Jahr globale Kampagnen wie "Global Airports", "Famous Business Districts" und "Selected Tourism Destinations" ein. Neben diesen Themen-Kampagnen hat UnionPay International auch eine grenzübergreifende Marketing-Plattform - U Plan - eingeführt, die eine höhere Präzision bei grenzübergreifendem Marketing über das mobile Internet erreichte.



Die "Global Airport"-Kampagne zeichnet sich diese Jahr durch drei Höhepunkte aus:



Zunächst ist sie umfangreicher. Die teilnehmenden Flughäfen befinden sich nicht nur in beliebten Touristendestinationen, wie Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Südost-Asien, Europa, Nordamerika, Australien und Nahost, sondern umschließen auch Mactan-Cebu International Airport auf den Philippinen, Plaisance International Airport auf Mauritius und Nadi International Airport in Fidschi. Karteninhaber können Rabatte bis zu 10 % bei Einzelhändlern an über 100 internationalen Flughäfen genießen.



Zweitens deckt sie mehr Arten von Einzelhändlern ab und bietet Mehrwertdienste. UnionPay International bietet nun exklusive Rabatte an Flughäfen-Restaurants, in Buchläden und Geschenkläden an sowie Privilegien wie z. B. Zugang zur VIP-Lounge, Flughafen-Shuttlebus, Autovermietung und Steuerrückerstattung.



Drittens sind die exklusive Privilegien des mobilen QuickPass und U Plan verfügbar. Spezielle Angebote für den mobilen UnionPay QuickPass werden in der China Corner am Flughafen Melbourne, im Relay Book Store am New Zealand Airport und im Restaurantbereich an fünf Flughäfen in Taiwan eingeführt. King Power an vier Flughäfen in Thailand, JR Duty Free an acht Flughäfen in Australien und Neuseeland und Travel Pharm an drei Flughäfen in Neuseeland bieten die höchsten erhältlichen Rabatte für U Plan-Nutzer an. Karteninhaber können über die mobile App von UnionPay International sowie über mitwirkende Banken und Reiseagenturen U Plan-Coupons erhalten.



Die aktuellsten Daten zeigen, dass UnionPay mittlerweile in über 160 Länder und Regionen außerhalb von Festland-China expandiert ist und beinahe alle beliebten Touristendestinationen abdeckt. Über 20 Millionen Einzelhändler und 1,3 Millionen Bankautomaten außerhalb von Festland-China akzeptieren UnionPay-Karten. Karteninhaber können ebenfalls Mehrwertdienste genießen, wie z. B. die UnionPay-Nothilfe und Steuerrückerstattung im Ausland.



