Alliance Global Capital Ltd: (Börse Frankfurt:A2DNBZ) Erwirbt eine 50% Beteiligung an der MAIFA MINING CORPORATION in Mali für 12,5 Mio. USD

02.05.2017

2. Mai 2017. Sydney, Australien: Alliance Global Capital Ltd. freut sich bekannt zugeben, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde, indem eine 50% Beteiligung an dem seit 2012 bestehenden Goldförderer Maifa Mining Corporation mit Sitz in Mali für 12,5 Mio. USD erworben wurde.

Die Gesellschaft fördert Gold in Mali, speziell in der Region Kokoyon. Das Unternehmen beschäftigt eine Vielzahl von Geologen, Facharbeiter und Hilfskräften. Zusätzlich hat das Unternehmen mehrere Projekte in der Infrastruktur der Ortschaften geschaffen wie z.B. soziale Einrichtungen, Kirchen, Angestelltenwohnungen, Sporteinrichtungen und Gemeindebüros. Maifa Mining beschäftigt qualifizierte Mitarbeiter, die seit mehr als 5 Jahren für das Unternehmen tätig sind und besitzt gegenwärtig sechs Minenlizenzen für Gebiete mit einer Größe zwischen 10 und 70 qkm.

Von den sechs Lizenzen hat eine Mine das volle Produktionsstadium erreicht und verfügt über eine komplette Produktionsanlage. Das Gelände hat die Kapazität und die Möglichkeit pro Tag 500 Tonnen goldhaltiges Gestein zu bearbeiten.

Anil Kohli, CEO der Maifa Mining Corporation sagt dazu: "Wir sind sehr erfreut über dieses Joint Venture. Das gesamte Investment der Alliance Global Capital Ltd wird dazu genutzt um neue Ausrüstung zu kaufen, wie Erdbewegungsmaschinen und Fahrzeuge. Das neue Working Capital dient der Exploration und der Weiterentwicklung unserer Aktivitäten zusammen mit den lokalen Behörden. Dies wird es uns ermöglichen der führende Produzent in dem Gebiet zu werden."

Über Alliance Global Capital Limited: Das Unternehmen investiert in andere erfolgversprechende Unternehmungen die Kapital benötigen um voll von den Marktbedingungen zu profitieren und Zugang zu internationalen Aktivitäten erhalten. Gegenwärtig hat die Alliance Global Capital Limited ca. 10 Beteiligungen im Portfolio, darunter die Maifa Mining Sarl in Mali, die derzeit eine großflächige Goldproduktion in Mali errichtet.

Neben dem Investment in das Geschäftsmodell unterstützt die hundertprozentige Tochtergesellschaft, Alliance Global Capital Pte. Ltd mit Sitz in Singapur die Geschäftstätigkeit indem der Zugang zur Börse, zu Private Equity Fonds, Hedgefonds oder auch zu privaten Investoren herstellt wird, damit das Unternehmen in der Lage ist das notwendige Wachstumskapital zu erschließen.

Das vorrangige Investmentziel des Unternehmens ist es gezielt und transaktionsorientiert zu investieren mit dem Fokus auf eine hohe Wertschöpfung für die Aktionäre.

Kontaktieren Sie Alliance Global Capital Ltd.:

Alliance Global Capital Ltd. Suite 214, Level 2, Lexington Drive, Bella Vista, NSW 2153 Australien European Head Office: Tel: +44-208 077 2791. Fax: +44-208 077 2785 www.allianceglobalcapital.com - Email: info@allianceglobalcapital.com

