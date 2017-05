Bern (ots) -



Weniger Werktage gleich weniger neue Autos. Diese einfache

Rechnung hat der Markt für Personenwagen der Schweiz und des

Fürstentums Liechtenstein im April eindrücklich aufgezeigt. Bei

25'815 erstmals eingelösten Personenwagen resultiert im Vergleich zum

Vorjahresmonat ein Rückgang von 2'883 Einheiten oder 10 Prozent. Im

Gegensatz zum vergangenen Jahr fiel Ostern heuer in den April, der

Monat hatte auch dadurch insgesamt drei Arbeitstage weniger.



98'584 Neuimmatrikulationen wurden in den ersten vier Monaten 2017

registriert. Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich ein Minus von

2'071 Fahrzeugen oder 2,1 Prozent. Der Rückstand im bisherigen

Jahresverlauf ist also geringer als der Fehlbetrag im April allein.

Eine Aufholjagd des Auto-Markts in den kommenden Monaten erscheint

also durchaus möglich und realistisch.



Die Verteilung von Werk- und Feiertagen hat einen grossen Einfluss

auf das jeweilige Monats-Ergebnis, erläutert auto-schweiz-Direktor

Andreas Burgener: «Im vergangenen Jahr wurden an einem

durchschnittlichen Arbeitstag fast 1'270 neue Personenwagen

immatrikuliert. Da kann es nicht weiter verwundern, dass bei drei

fehlenden Werktagen in einem Monat das Vorjahresresultat nicht

gehalten werden kann.» Im gesamten Jahresverlauf gleiche sich diese

Fluktuation zumeist aus, so Burgener weiter, auch wenn der eine oder

andere Feiertag auf ein Wochenende falle.



Im April wurden erneut verhältnismässig viele Allrad-Fahrzeuge

eingelöst, der Marktanteil betrug 46,7 Prozent (+2,7 Prozentpunkte).

Der kumulierte Wert seit Jahresanfang liegt sogar noch einen

Zehntelprozentpunkt höher. Auch die Alternativ-Antriebe gehörten im

April zu den Gewinnern, 4,7 Prozent aller Fahrzeuge verfügten über

eine Elektro-, Hybrid- oder Gasmotorisierung (+0,7 Prozentpunkte).

Profitieren konnten hier vor allem die Benzin-Hybride. Mit 900

Zulassungen (+18,3 Prozent) machen sie fast drei Viertel der

Alternativ-Antriebe aus.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss zur Verfügung.

zur Verfügung.



