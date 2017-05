OpenLink, der weltweit führende Anbieter von Handels-, Finanz- und Risikomanagementlösungen für die Sektoren Energie, Rohstoffe, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen hat den früheren Chief Marketing Officer (CMO) von IBM Cloud Nancy Pearson zu seinem neuen CMO ernannt. Pearson, die umfassende Erfahrung bei Cloud- und kognitiven Lösungen mitbringt, wird in New York dafür verantwortlich sein, die Strategie, das Wertversprechen und die weltweiten Marketingteams von OpenLink aufeinander abzustimmen.

Pearson hatte in der Vergangenheit die Rolle des CMO von IBM Cloud und Global Head of Marketing für IBM Cognitive (Watson) inne, was ihr Anerkennung als Vorreiter in der Technologiebranche einbrachte. Im Jahr 2015 wurde sie von Power 100: Most Powerful Women of the Channel und SiliconANGLE Women Who Rocked the Tech World 2015 als eine der 25 einflussreichsten Frauen auf dem Gebiet der Cloud erwähnt.

"Wir freuen uns sehr, Pearson in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", sagte John O'Malley, der CEO von OpenLink. "Pearson war zuvor für IBM tätig, wo sie an verschiedenen Projekten mitwirkte und die Entwicklung zahlreicher strategischer Lösungen im Frühstadium zu weltweit anerkannten Marken unterstützte, darunter IBM Cloud, Linux, Watson und andere. Sie war für das globale Marketing der führenden IBM-Marken WebSphere, Tivoli, Information Management und anderen zuständig. Pearson spielt in der Technologiebranche eine Vorreiterrolle und wurde dafür mehrfach gewürdigt. Niemand ist besser geeignet, dazu beizutragen, das Wachstum in unseren Schlüsselmärkten zu beschleunigen."

"Ich komme zu einem wirklich spannenden Zeitpunkt zu OpenLink", stellte Pearson fest. "In früheren Rollen habe ich in etablierten, weltweit tätigen Unternehmen neue Marken eingeführt und Initiativen ins Leben gerufen. Meine neue Position gibt mir die Möglichkeit, meine Erfahrung in einem neuen Bereich anzuwenden und dazu zu nutzen, ein bereits marktführendes Unternehmen weiter auszubauen. Wir haben große Pläne für die Zukunft."

Pearson besitzt einen Bachelor of Arts in Psychologie/Personalwesen von der Pace University, einen Master of Science in Erwachsenenbildung/Personalentwicklung von der Fordham University und einen Master of Management in Marktmanagement von der Columbia Business School.

Über OpenLink

OpenLink (www.openlink.com) wurde 1992 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Handels-, Finanz- und Risikomanagementlösungen für die Sektoren Rohstoffe, Energie, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen. Das Angebot von OpenLink umfasst Produkte für die Bereiche Finanzen, Portfoliomanagement, Handel, Risikomanagement und Betriebsdatenverarbeitung für Vermögens- sowie Sachwerte. OpenLink hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und erfreut sich großer Anerkennung. So wurde das Unternehmen z. B. mehrfach als branchenführender Anbieter von Systemen für Rohstoff-/Energiehandel und Risikomanagement (Commodity/Energy Trading and Risk Management, C/ETRM) erwähnt. Die Zeitschrift Energy Risk bezeichnete den Anbieter als ersten seiner Klasse. Die Marktforschungsunternehmen Chartis und Gartner nennen OpenLink als führenden Anbieter im Bereich Finanzplattformen.

Das Unternehmen betreut über 600 Kunden, darunter 12 der weltweit größten Rohstoff- und Energiekonzerne, 9 der größten Finanzinstitute und 13 der wichtigsten Zentralbanken. OpenLink beschäftigt 1.200 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen auf allen fünf Kontinenten. Der Unternehmenshauptsitz befindet sich etwas außerhalb von New York City mit Geschäftsstellen in Houston, Manhattan, London, Berlin, Wien, Toronto, Tulsa, São Paulo, Mexico City, Bangalore, Singapur, Dubai und Sydney.

